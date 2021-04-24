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«Геополитическая жадность»: в Пентагоне вновь заявили о растущей «угрозе» со стороны России и Китая

24 апреля 2021, 08:30  •  140 • В мире
Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что Москва и Пекин якобы воспользовались региональными кризисами, «кажущимся снижением активности США» и пандемией коронавируса «для продвижения своих целей» в мире. По словам Маккензи, одно из основных направлений усилий его подчинённых — «долгосрочное стратегическое соперничество» с РФ и КНР. В свою очередь, глава Африканского командования американских ВС Стивен Таунсенд заявил, что сосредоточился на деятельности России и Китая в Африке, а также на том, «как это влияет на стратегические усилия США в этом регионе». По мнению экспертов, выступая с такими тезисами, военачальники пытаются добиться получения дополнительного финансирования для деятельности своих командований.
 
Пентагон AFP
 

Выступая перед сенатским комитетом по вооружённым силам, который должен утвердить оборонный бюджет на 2022 финансовый год и Оборонную программу на будущие годы, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что именно от России и Китая якобы исходит «растущая угроза». По его словам, Москва и Пекин якобы воспользовались нестабильной ситуацией в мире, чтобы усилить своё влияние.

«В 2020 году Китай и Россия воспользовались продолжающимися региональными кризисами, финансовыми и инфраструктурными сложностями, кажущимся снижением активности США и пандемией коронавируса для продвижения своих целей в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также приобретения или усиления влияния в регионе», — заявил американский генерал.

Поэтому, по словам Маккензи, одно из основных направлений усилий его командования — это «долгосрочное стратегическое соперничество» с Россией и КНР.

В свою очередь, глава Африканского командования ВС США генерал Стивен Таунсенд во время слушаний в сенате сосредоточился на китайской и российской деятельности в Африке, а также на её последствиях для стратегических усилий Вашингтона в регионе. По его словам, поддержание стабильности на этом континенте — подход, который «обеспечит прочный мир и стратегическое преимущество в регионе для противодействия влиянию со стороны России и Китая». По мнению генерала, это должно стать приоритетом не только Пентагона, но и всего правительства Соединённых Штатов.

Таунсенд считает, что, не обращая внимание на положение африканских стран, США рискуют.

«Китай и Россия не игнорируют Африку, и это само по себе уже что-то значит», — сказал он.

Американский генерал убеждён, что от США требуется большая вовлечённость в происходящее на континенте. Важным фактором для налаживания личных связей, необходимых для успешной деятельности американской стороны на континенте, Таунсенд назвал манёвры «Африканский лев» и серию морских учений «Экспресс».

Традиционная риторика

Стоит отметить, что США не в первый раз заявляют о пресловутых российской и китайской «угрозах». Так, одним из основных направлений, указанных в бюджетных предложениях Белого дома, значится именно противодействие России и КНР. Соответствующий документ был опубликован 9 апреля. В нём подчёркивается, что американская сторона «будет стремиться сдерживать дестабилизирующие действия России».

Ранее стало известно, что Белый дом намерен запросить $753 млрд на нужды нацобороны в 2022 финансовом году, что на 1,7% больше расходов в текущем периоде. $715 млрд из указанной суммы достанется Пентагону.

  • Белый дом
  • AFP
  • © Saul LOEB

Тезис об «угрозе», якобы исходящей со стороны Москвы и Пекина, обозначен и в промежуточном стратегическом руководстве по нацбезопасности Соединённых Штатов, опубликованном Белым домом в начале марта.

«Как Пекин, так и Москва инвестировали значительные средства в усилия, направленные на то, чтобы ослабить сильные стороны США и помешать нам защищать свои интересы и интересы наших союзников в глобальном масштабе», — говорится в стратегическом руководстве.

При этом авторы документа подчёркивают, что Россия якобы стремится «усилить своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на мировой арене».

Отмечается также, что Вашингтон займётся оценкой структуры, возможностей и масштабов американских вооружённых сил «перед лицом вызовов стратегического характера со стороны всё более напористого Китая и дестабилизирующей обстановку России».

Однако заявления США об угрозах, якобы исходящих от РФ и КНР, звучали и до прихода к власти новой администрации Джо Байдена. Так, в феврале 2020 года пресс-секретарь оборонного ведомства США Алисса Фара сообщила о приказе развернуть в Африке подразделения «1-й бригады содействия безопасности» для повышения «эффективности конкуренции с Китаем и Россией» в этом регионе.

В марте глава Африканского командования американских ВС сообщил, что Вашингтон хочет усилить свои позиции на Африканском континенте для противодействия якобы растущему влиянию Москвы и Пекина в регионе. По его словам, РФ и КНР соперничают с Соединёнными Штатами в Африке благодаря использованию «экономических, дипломатических и военных средств».

А в октябре 2020 года, Марк Эспер, будучи тогда главой Пентагона, обвинил Россию и Китай в запугивании других стран, оказании на них давления и распространении «авторитарного влияния» на весь мир, включая Африку. Об этом он заявил, выступая в Тунисе во время своего турне по североафриканским странам.

«Безосновательные обвинения»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, своими заявлениями о российской и китайской угрозах американские генералы «пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую».

«Это ведь не Россия и не Китай силовым образом пытаются вытолкать Соединённые Штаты из регионов, которые ранее считались приоритетными для США. Позиции Вашингтона на этих территориях слабеют из-за нестабильной ситуации внутри самих США и неумения выстроить взаимоуважительные отношения с другими государствами», — пояснил аналитик.

При этом, по словам Евстафьева, было бы крайне наивно ожидать от РФ и КНР «бездействия в ситуации, когда вакуум на Африканском континенте, Ближнем Востоке и в других регионах не заполнен».

  • Военный США в Африке
  • © US Army Africa

«Лучше уж эту пустоту займёт взаимовыгодное партнёрство России и Китая с африканскими странами, чем их взаимодействие с террористическими образованиями. Хотя, возможно, у американцев на этот счёт другое мнение», — сказал эксперт.

При этом слушания сенатского комитета по вооружённым силам касательно оборонного бюджета на 2022 финансовый год и Оборонной программы Евстафьев назвал «лоббистским мероприятием».

По его словам, выступая с тезисами об угрозах со стороны РФ и КНР, американские генералы «пытаются добиться получения дополнительного финансирования» для деятельности своих командований.

В Эстонии увидели угрозу в украинских работниках

«Однако это не отменяет того, что выступления военачальников согласованы на высшем политическом уровне и показывают важные геоэкономические позиции для США», — подчеркнул аналитик.

Политолог, военный эксперт Иван Коновалов, в свою очередь, отметил, что безосновательные обвинения американских военачальников в адрес России и Китая позже могут стать основой для принятия новых санкционных мер против этих двух стран.

«Вместе с тем генералы США либо действительно не разбираются в военно-политических реалиях, либо просто делают вид, якобы не замечая, что РФ и Китай помогают третьим странам в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Речь, в частности, идёт о восстановлении Сирии после войны, наращивании военно-технического сотрудничества с африканскими государствами», — подчеркнул он в разговоре с RT.

В американской политике и среди военачальников США всё ярче и ярче проявляются признаки «геополитической жадности», считает Евстафьев.

«Цель США, исходя из слов американских генералов, не в том, чтобы обеспечить развитие и стабильность стран в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Основная задача — нагадить русским и китайцам. Такой подход контрпродуктивен. Но, к сожалению, США действительно начинают всё больше склоняться к стратегии хаотизации некоторых регионов, которые они не могут контролировать», — заключил аналитик.

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