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Геологическую загадку в Индийском океане назвали в честь героя Толкина

23 июля 2021, 03:05  •  107 • В мире
Кинематографическое огненное воплощение одного из героев "Властелина колец" Джона Толкина дало название геологической загадке в Индийском океане. Учёные обнаружили подводный вулкан, который нарекли "Оком Саурона".
Название вулкан получил из-за визуальной схожести. Это овальная впадина в несколько километров, у которой есть 300-метровый "ободок". Этот выступ напоминает веки, а в центре впадины имеется пик, похожий на зрачок. "Око Саурона" расположено приблизительно в 280 километрах к юго-востоку от острова Рождества.
Рядом с ним обнаружили ещё две подводные горы. Из-за вулканических конусов на первой учёные присвоили находке название Барад-дур ("Тёмная крепость"). У второй горы есть плоская вершина - пемза, что подтолкнуло специалистов назвать её Эред Литуи ("Пепельные горы").
Эксперты считают "Око Саурона" геологической загадкой. Вулканический кратер должен иметь более древнюю структуру, но выглядит он весьма свежо. Вершина Эред Литуи тоже весьма любопытна с научной точки зрения. Её покрывают превратившиеся в песок и грязь останки мёртвых морских обитателей.
Учёные предположили, что в этом месте Индийского океана достаточно долго сохранялась подвижность, а потому сначала образовалось первоначальное основание, а затем уже новые вулканы.
Изначально экспедиция направилась в данный регион, чтобы исследовать ракушки, кораллы, морских звёзд, крабов и других подводных обитателей. Предполагается, что некоторые из них ранее не были изучены. Надежды не были напрасны - миссия обнаружила достаточно плотную населённость Эред Литуи, сообщает портал ScienceAlert.

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