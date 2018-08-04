География ограничений: в МИД России прокомментировали санкции США в отношении банка «Агросоюз»

Санкции США против российского банка «Агросоюз» демонстрируют «беспомощность» Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также добавил, что Вашингтон вводит всё новые ограничительные меры, несмотря на то что даже американский истеблишмент уже осознаёт их неэффективность. 3 августа Минфин Соединённых Штатов ввёл санкции против «Агросоюза» якобы за сотрудничество с КНДР в нарушение санкций ООН. При этом ранее Вашингтон на основании статьи в одном из американских изданий обвинил Москву в том, что она выдаёт разрешения на работу северокорейцам. В российском внешнеполитическом ведомстве уже опровергли эту информацию.

Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты лишь выставляют напоказ собственную беспомощность. Ведь даже в политическом истеблишменте Вашингтона уже признали бесперспективность попыток давления на Россию. Такое мнение высказал Сергей Рябков.

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают», — приводит слова Рябкова пресс-служба МИД.

Ранее, 3 августа, Министерство финансов США ввело санкции против российского банка «Агросоюз». Такое решение обусловлено тем, что кредитная организация якобы оказывала осознанное содействие в осуществлении крупных сделок от лица, внесённого в санкционный список за деятельность, связанную с разработкой оружия массового уничтожения, и сотрудничество с КНДР.

«Соединённые Штаты продолжат обеспечивать выполнение санкций ООН и США для пресечения незаконных потоков доходов КНДР. Наши санкции сохранятся до достижения окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации КНДР», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

В американском казначействе сообщили о «длительных отношениях» «Агросоюза» и Северной Кореи, которые начались ещё в 2009 году. Так, в середине 2013 года российская организация якобы перевела свыше $5,5 млн от имени Корейского объединённого банка развития (KUDB), который находится в санкционном списке США и ООН. А спустя три года «Агросоюз» якобы открыл новые счета для северокорейской компании, провёл по ним более $8 млн и получил от KUDB сумму, эквивалентную более чем $3 млн. При этом в начале 2018 года финансовая организация, по мнению американского ведомства, разрешила фиктивной компании из КНДР положить на счёт в банке почти $2,5 млн в рублёвом эквиваленте.

Отмечается, что все счета банка и его собственность в США заблокированы после внесения в санкционный список. Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», по состоянию на 1 июля «Агросоюз» находился на 202-м месте среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 млрд руб.

Кроме того, под финансовые рестрикции подпали гражданин Северной Кореи Ли Чжон Вон, который, по данным Минфина США, является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве, а также две организации — китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. и северокорейская Ungum Corporation. Они обвиняются в совершении операций с Внешторгбанком КНДР.

Рабочая сила из КНДР

Подчеркнём, что Вашингтон также обвинил Москву в найме рабочей силы из КНДР в обход санкций ООН. Напомним, что в декабре 2017 года Совбез ООН запретил остальным странам нанимать на работу северокорейцев с целью сократить доходы Пхеньяна, которые могут быть направлены на финансирование ядерных программ. При этом действующие соглашения можно было продлить ещё на два года.

Всё началось с публикации газеты The Wall Street Journal от 2 августа, в которой утверждается, что начиная с сентября 2017 года тысячи граждан КНДР получили новые разрешения на работу в России. Спустя сутки с заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая назвала сведения прессы «заслуживающими доверия».

«Эти сообщения внушают особенную тревогу, потому что они появились спустя всего месяц после того, как Россия отказалась признавать нарушения Северной Кореей ограничений на импорт нефтепродуктов и блокировала запрос Соединённых Штатов о том, чтобы добиться исполнения санкций и положить этому конец», — говорится в заявлении.

Хейли также добавила, что о смягчении санкций в отношении КНДР не может идти речи до завершения процедуры полной денуклеаризации.

Никки Хейли © Shannon Stapleton

Reuters

Отметим, что российские официальные лица ответили на появившуюся в американских СМИ информацию. Обвинения в нарушении резолюций отверг посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Он пояснил, что новые соглашения касаются только тех северокорейских рабочих, с которыми уже были заключены контракты, что соответствует предписаниям Совбеза ООН.

«Россия не принимает ни одного нового северокорейского рабочего», — цитирует его Интерфакс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, также указала на отсутствие противоречий с резолюцией Совета Безопасности ООН. Она напомнила, что в соответствии с документом ни одно государство — член всемирной организации не должно предоставлять разрешения на работу гражданам Северной Кореи.

«Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года. Именно с этой категорией граждан МВД России ведёт работу по выдаче разрешений», — заметила Захарова на еженедельном брифинге.

Новые санкции

Добавим, что в российском внешнеполитическом ведомстве помимо ситуации с КНДР также уделили внимание законодательным инициативам американских сенаторов.

Так, 2 августа группа американских законодателей внесла в конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля». По мнению одного из авторов документа сенатора Линдси Грэма, предлагаемые ограничительные меры станут «самыми болезненными из тех, что когда-либо вводились».

«Внесённый законопроект защиты США от агрессии Кремля позволит увеличить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию», — написал Грэм в Twitter.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что авторы подобных законодательных инициатив ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Он подчеркнул, что подобным поведением Вашингтон выставляет напоказ «собственную беспомощность».

«Свернуть Россию с её пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые «показательные выступления» сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», — пояснил Рябков.