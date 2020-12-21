«Географический фатализм»: почему в Польше заявили о стремлении Москвы включить Варшаву «в сферу своего влияния»

Любой российский лидер «будет стремиться включить Польшу в сферу своего влияния». Об этом заявил вице-премьер, министр труда и развития европейской республики Ярослав Говин. По его словам, конкуренция между Варшавой и Москвой неизбежна, поскольку «напасть» на Россию можно только с Запада. Как отмечают эксперты, подобные высказывания иррациональны и не подкреплены аргументами. Такая риторика направлена на повышение значимости Варшавы с точки зрения Вашингтона, считают аналитики.

C геополитической точки зрения Польша может попасть под влияние России. Об этом заявил вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин. В ходе интервью польскому порталу Gazeta он отметил, что к такому выводу можно прийти, оценив географическое положение этих двух государств.

«Вот я смотрю на карту Евразии: небольшой мыс, над которым нависает огромный медведь — Россия», — сказал Говин.

По его словам, конкуренция между Варшавой и Москвой предопределена «географическим фатализмом». Политик подчеркнул, что на Россию нельзя напасть ни с юга — там Кавказ, ни с востока — там Сибирь, ни с севера — там океан.

«Это возможно осуществить только с западного направления — через равнины Польши и Украины. Любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния», — считает польский чиновник.

Поэтому главный государственный интерес Польши заключается в членстве в ЕС, уверен Ярослав Говин.

«Альтернатива проста: если кто-то видит будущее Польши вне ЕС, хочет он этого или нет, но проецирует передачу Польши под влияние Кремля», — заявил министр.

Военные приготовления

Польские политики заявляют об «угрозе», якобы исходящей от России, далеко не впервые. Более того, именно под этим предлогом Варшава активно наращивает военное присутствие США на своей территории, а также закупает у Вашингтона вооружения.

В 2018 году европейское государство заключило с заокеанским партнёром сделку на поставку ЗРК Patriot на сумму $4,75 млрд. Затем в январе 2020 года Варшава подписала контракт на покупку у американской стороны 32 истребителей F-35 общей стоимостью $4,6 млрд.

Учения НАТО в Польше Tumak 20

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Помимо закупок американского оружия, Польша постоянно демонстрирует Соединённым Штатам свою заинтересованность в расширении американского военного контингента, размещённого на её территории. Польские политики даже выражали готовность выделить из бюджета страны $2 млрд на строительство постоянной американской базы, однако этот план пока не был реализован.

Кроме того, в конце сентября 2019 года президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда во время встречи на полях 4-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали декларацию, предусматривающую увеличение контингента войск США в Польше. Согласно документу, к 4,5 тыс. американских военнослужащих, уже размещённых в Польше на ротационной основе, присоединятся ещё 1 тыс. военных.

После встречи с Трампом и подписания декларации Дуда заявил, что такие действия являются «адекватной реакцией» на российскую политику.

На фоне подобного наращивания военного сотрудничества, США рассматривают Польшу как одного из главных проводников своих интересов в Европе. В мае этого года на фоне дебатов в Германии по поводу присутствия в стране американского ядерного оружия, американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что при необходимости его у себя разместит Варшава.

Кроме того, на территории республики регулярно проводятся военные манёвры с участием вооружённых сил США и НАТО. Так, в конце ноября в стране прошли учения Tumak 20, в которых были задействованы более 1,2 тыс. военнослужащих из Соединённых Штатов, Великобритании, Румынии, Польши и Хорватии. В пресс-службе боевой группы Усиленного Передового Присутствия НАТО в Польше заявили, что эти учения призваны продемонстрировать, что группа «способна дать смертоносный отпор любому потенциальному агрессору в регионе».

Политические претензии

Кроме активной милитаризации при участии США и НАТО, Польша последовательно выступает с политическими демаршами в адрес России. Так, в середине ноября пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва якобы предпринимает попытки испортить репутацию Варшавы в мире.

«Одна из тенденций, которую мы постоянно наблюдаем, заключается в попытке очернить, испортить и нанести урон имиджу Польши на международной арене, особенно внутри ЕС и НАТО. Россия постоянно пытается представить Польшу в качестве проблемной страны, к которой союзникам следует относиться с определённой долей недоверия», — заявил Жарин.

Варшава, Польша

Reuters

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Функционер подчеркнул, что именно Россия представляет для Польши наибольшую угрозу.

«Россия проводит действия, опираясь на ложь, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, сознательно и цинично врёт, чтобы достичь своих целей и при случае навредить нам. Россия стала использовать ложь в качестве способа, с помощью которого она сегодня оказывает влияние на другие страны», — сказал он.

Кроме того, по словам Станислава Жарина, российская сторона якобы организует против Польши военные провокации, ведёт агрессивную дипломатическую и разведывательную деятельность, задействует финансовые и энергетические рычаги и осуществляет хакерские атаки.

Польское руководство достаточно давно эксплуатирует тему возможного российского расширения на Запад, имея в виду балтийский регион, напомнил в разговоре с RT профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«За подобными идеологическими, русофобскими высказываниями не стоит искать рациональных аргументов, поскольку они иррациональны с точки зрения оценки российских намерений, «угрозы». Сегодня государственная политика Польши направленна на усиление своих позиций в программе «сдерживания» России, повышения своего рейтинга, значимости в американской политике. Если огонёк российской «агрессии» польские политики не будут поддерживать всеми силами, тогда они проиграют по всем показателям», — пояснил Данилов.

Он считает, что ближайшей перспективе Польша останется в первых рядах тех, кто заинтересован в продолжении политики по усилению «сдерживания» России. Как отметил политолог Александр Асафов в интервью RT, польское руководство активно продвигает так называемую Ягеллонскую идею — альтернативный псевдоисторический проект, согласно которому наиболее значимым на протяжении последних десяти веков центром славянских народов является не Москва, а Великое княжество Литовское.

«В этой абсурдной логике преобладает следующий тезис: Россия находится по якобы несправедливым обстоятельствам в более выгодном географическом положении. Кроме того, таким образом польское руководство, у которого сейчас складываются достаточно прохладные отношения с ЕС по ряду вопросов, пытается доказать Брюсселю, что тот не сможет без Варшавы и Киева противостоять Москве, отразить исходящую от неё «угрозу», — пояснил политолог.

По его словам, позиция польской правящей партии, а также президента республики полностью подчинена политике США, которым необходимы сильные русофобские настроения у границ РФ со стороны Польши, стран Балтии, Украины.

«Всё это уже стало элементом внутренней политики. Но подобная позиция неэффективна, поскольку граждане Польши в большинстве своём не имеют никаких претензий к России. Допускаю, что между РФ и Польшей возможны конструктивные отношения, но только после того, как в республике сменится власть, партия «Право и справедливость» утратит рычаги управления государством. Ведь Москва и Варшава — соседи, у них много общего. Конечно, есть в истории взаимодействия двух стран есть и сложные моменты, но так или иначе разногласия по этому поводу можно преодолеть», — считает Асафов.