Географическая статистика войн и вооружённых конфликтов XXI века • 71 • Война









Нам представляется интересным уточнить географию современных конфликтов, чтобы выявить их локацию относительно российских границ, а также влияние на формирование миграционных потоков, в том числе на незаконную миграцию.



Здесь будут названы не только конфликты, вызвавшие большой резонанс по всему миру, но и имевшие или имеющие локальный характер, о которых мало что известно «мировому сообществу». Мы оставляем за рамками исследования внутренние политические конфликты, для разрешения которых были привлечены лишь силы охраны правопорядка, и которые не повлекли за собой военные действия, или те внутренние конфликты, участники которых не преследовали политические цели.



В XXI в. вооруженные конфликты имели место быть в следующих регионах планеты: Европа, Закавказье, Северная Африка, Африка южнее Сахары, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Войны и конфликты по названным регионам приведены в хронологической последовательности. Не упоминается вторая чеченская война, т.к. ее активная фаза закончилась в 2000 г. Не называются также антитеррористические операции.



Европа

1. Албано-македонский конфликт в Македонии (2001),.

2. Война на Востоке Украины (2014 – н. вр.).



Закавказье

1. Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе (1992 – н. вр.).

2. Первый конфликт в Кодорском ущелье (2001).

3. Второй конфликт в Кодорском ущелье (2006).

4. Война в Южной Осетии (2008). Иногда употребляют название «Российско-грузинская война», что, на наш взгляд, неверно.



Северная Африка

1. Гражданская война в Алжире (1991–2002).

2. Гражданская война в Ливии (2011 – н. вр.).



Африка Южнее Сахары

1. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991–2002).

2. Гражданская война в Бурунди (1993–2005).

3. Вторая конголезская война (1998–2002).



4. Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003).

5. Первая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002–2007).

6. Война в Центральной Африке (2004–2007).

7. Война в ДРК (2004–2009).

8. Война Нигерии (2004 – н. вр.).

9. Вторая гражданская война в Чаде (2005–2010).

10. Война в Сомали (2006–2009).

11. Конфликт в Кении (2007–2008).

12. Джибутийско-эритрейский конфликт (2008).

13. Вторая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2010–2011).

14. Восстание туарегов в Мали (2012–2013).

15. Война в ДРК (2012–2013).

16. Интервенция в Гамбию (2017).



Ближний Восток

1. Интифада аль-Аксы (Вторая интифада) (2000–2005).

2. Интервенция в Ирак (2003–2011).

3. Гражданская война в Судане (2003 – н. вр.).

4. Гражданская война в Йемене (2004 – н. вр.).

5. Вторая ливанская война (2006).

6. Конфликт в Ливане (2007).

7. Израильско-палестинский конфликт (2008–2009).

8. Гражданская война в Сирии (2011 – н. вр.).

9. Конфликт в Ливане (2011–2017).

10. Суданско-южносуданская война (2011).

11. Гражданская война в Ираке (2011 – н. вр.).

12. Интервенция в Йемен (2014 – н. вр.).

13. Иракско-курдский конфликт (2017).



Средний Восток

1. Гражданская война в Афганистане (1978 – н. вр.).

2. Интервенция в Афганистан (2001 – н. вр.).



Южная Азия

1. Третья иламская война (1995–2002) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).

2. Гражданская война в Непале (1996–2006).

3. Индийско-бангладешский конфликт (2001).

4. Война в Вазиристане (2004 – н. вр.).

5. Четвертая иламская война (2006–2009) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).

6. Индо-пакистанский конфликт (2019).



Юго-Восточная Азия

1. Тайско-камбоджийский конфликт (2008).



Итак, в XXI в. войны и вооружённые конфликты происходили в большинстве регионов Восточного полушария. Всего – 46, в том числе унаследованных веком XXI от века ХХ – 11, начавшихся в XX в. и продолжающихся в настоящее время – 2, начавшихся в XXI в. и продолжающихся в наше время – 10. В первые девятнадцать лет XXI века в мире продолжались и продолжаются вооруженные конфликты, начавшиеся еще в прошлом веке. Также появились новые очаги напряженности, либо переросшие в полномасштабные войны, либо успевшие потухнуть, но тлеющие без видимых путей их разрешения. К сожалению, приходится говорить и о рецидивах конфликтов прошлого века.Нам представляется интересным уточнить географию современных конфликтов, чтобы выявить их локацию относительно российских границ, а также влияние на формирование миграционных потоков, в том числе на незаконную миграцию.Здесь будут названы не только конфликты, вызвавшие большой резонанс по всему миру, но и имевшие или имеющие локальный характер, о которых мало что известно «мировому сообществу». Мы оставляем за рамками исследования внутренние политические конфликты, для разрешения которых были привлечены лишь силы охраны правопорядка, и которые не повлекли за собой военные действия, или те внутренние конфликты, участники которых не преследовали политические цели.В XXI в. вооруженные конфликты имели место быть в следующих регионах планеты: Европа, Закавказье, Северная Африка, Африка южнее Сахары, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Войны и конфликты по названным регионам приведены в хронологической последовательности. Не упоминается вторая чеченская война, т.к. ее активная фаза закончилась в 2000 г. Не называются также антитеррористические операции.1. Албано-македонский конфликт в Македонии (2001),.2. Война на Востоке Украины (2014 – н. вр.).1. Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе (1992 – н. вр.).2. Первый конфликт в Кодорском ущелье (2001).3. Второй конфликт в Кодорском ущелье (2006).4. Война в Южной Осетии (2008). Иногда употребляют название «Российско-грузинская война», что, на наш взгляд, неверно.1. Гражданская война в Алжире (1991–2002).2. Гражданская война в Ливии (2011 – н. вр.).1. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991–2002).2. Гражданская война в Бурунди (1993–2005).3. Вторая конголезская война (1998–2002).4. Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003).5. Первая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002–2007).6. Война в Центральной Африке (2004–2007).7. Война в ДРК (2004–2009).8. Война Нигерии (2004 – н. вр.).9. Вторая гражданская война в Чаде (2005–2010).10. Война в Сомали (2006–2009).11. Конфликт в Кении (2007–2008).12. Джибутийско-эритрейский конфликт (2008).13. Вторая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2010–2011).14. Восстание туарегов в Мали (2012–2013).15. Война в ДРК (2012–2013).16. Интервенция в Гамбию (2017).1. Интифада аль-Аксы (Вторая интифада) (2000–2005).2. Интервенция в Ирак (2003–2011).3. Гражданская война в Судане (2003 – н. вр.).4. Гражданская война в Йемене (2004 – н. вр.).5. Вторая ливанская война (2006).6. Конфликт в Ливане (2007).7. Израильско-палестинский конфликт (2008–2009).8. Гражданская война в Сирии (2011 – н. вр.).9. Конфликт в Ливане (2011–2017).10. Суданско-южносуданская война (2011).11. Гражданская война в Ираке (2011 – н. вр.).12. Интервенция в Йемен (2014 – н. вр.).13. Иракско-курдский конфликт (2017).1. Гражданская война в Афганистане (1978 – н. вр.).2. Интервенция в Афганистан (2001 – н. вр.).1. Третья иламская война (1995–2002) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).2. Гражданская война в Непале (1996–2006).3. Индийско-бангладешский конфликт (2001).4. Война в Вазиристане (2004 – н. вр.).5. Четвертая иламская война (2006–2009) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).6. Индо-пакистанский конфликт (2019).1. Тайско-камбоджийский конфликт (2008).Итак, в XXI в. войны и вооружённые конфликты происходили в большинстве регионов Восточного полушария. Всего – 46, в том числе унаследованных веком XXI от века ХХ – 11, начавшихся в XX в. и продолжающихся в настоящее время – 2, начавшихся в XXI в. и продолжающихся в наше время – 10. Павел Густерин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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