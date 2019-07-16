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Географическая статистика войн и вооружённых конфликтов XXI века

16 июля 2019, 07:54  •  71 • Война
В первые девятнадцать лет XXI века в мире продолжались и продолжаются вооруженные конфликты, начавшиеся еще в прошлом веке. Также появились новые очаги напряженности, либо переросшие в полномасштабные войны, либо успевшие потухнуть, но тлеющие без видимых путей их разрешения. К сожалению, приходится говорить и о рецидивах конфликтов прошлого века.




Нам представляется интересным уточнить географию современных конфликтов, чтобы выявить их локацию относительно российских границ, а также влияние на формирование миграционных потоков, в том числе на незаконную миграцию.


Здесь будут названы не только конфликты, вызвавшие большой резонанс по всему миру, но и имевшие или имеющие локальный характер, о которых мало что известно «мировому сообществу». Мы оставляем за рамками исследования внутренние политические конфликты, для разрешения которых были привлечены лишь силы охраны правопорядка, и которые не повлекли за собой военные действия, или те внутренние конфликты, участники которых не преследовали политические цели.

В XXI в. вооруженные конфликты имели место быть в следующих регионах планеты: Европа, Закавказье, Северная Африка, Африка южнее Сахары, Ближний Восток, Средний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Войны и конфликты по названным регионам приведены в хронологической последовательности. Не упоминается вторая чеченская война, т.к. ее активная фаза закончилась в 2000 г. Не называются также антитеррористические операции.

Европа
1. Албано-македонский конфликт в Македонии (2001),.
2. Война на Востоке Украины (2014 – н. вр.).

Закавказье
1. Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе (1992 – н. вр.).
2. Первый конфликт в Кодорском ущелье (2001).
3. Второй конфликт в Кодорском ущелье (2006).
4. Война в Южной Осетии (2008). Иногда употребляют название «Российско-грузинская война», что, на наш взгляд, неверно.

Северная Африка
1. Гражданская война в Алжире (1991–2002).
2. Гражданская война в Ливии (2011 – н. вр.).

Африка Южнее Сахары
1. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991–2002).
2. Гражданская война в Бурунди (1993–2005).
3. Вторая конголезская война (1998–2002).

4. Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003).
5. Первая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002–2007).
6. Война в Центральной Африке (2004–2007).
7. Война в ДРК (2004–2009).
8. Война Нигерии (2004 – н. вр.).
9. Вторая гражданская война в Чаде (2005–2010).
10. Война в Сомали (2006–2009).
11. Конфликт в Кении (2007–2008).
12. Джибутийско-эритрейский конфликт (2008).
13. Вторая гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2010–2011).
14. Восстание туарегов в Мали (2012–2013).
15. Война в ДРК (2012–2013).
16. Интервенция в Гамбию (2017).

Ближний Восток
1. Интифада аль-Аксы (Вторая интифада) (2000–2005).
2. Интервенция в Ирак (2003–2011).
3. Гражданская война в Судане (2003 – н. вр.).
4. Гражданская война в Йемене (2004 – н. вр.).
5. Вторая ливанская война (2006).
6. Конфликт в Ливане (2007).
7. Израильско-палестинский конфликт (2008–2009).
8. Гражданская война в Сирии (2011 – н. вр.).
9. Конфликт в Ливане (2011–2017).
10. Суданско-южносуданская война (2011).
11. Гражданская война в Ираке (2011 – н. вр.).
12. Интервенция в Йемен (2014 – н. вр.).
13. Иракско-курдский конфликт (2017).

Средний Восток
1. Гражданская война в Афганистане (1978 – н. вр.).
2. Интервенция в Афганистан (2001 – н. вр.).

Южная Азия
1. Третья иламская война (1995–2002) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).
2. Гражданская война в Непале (1996–2006).
3. Индийско-бангладешский конфликт (2001).
4. Война в Вазиристане (2004 – н. вр.).
5. Четвертая иламская война (2006–2009) (фаза Гражданской войны на Шри-Ланке, длившейся в 1983–2009 гг.).
6. Индо-пакистанский конфликт (2019).

Юго-Восточная Азия
1. Тайско-камбоджийский конфликт (2008).

Итак, в XXI в. войны и вооружённые конфликты происходили в большинстве регионов Восточного полушария. Всего – 46, в том числе унаследованных веком XXI от века ХХ – 11, начавшихся в XX в. и продолжающихся в настоящее время – 2, начавшихся в XXI в. и продолжающихся в наше время – 10.
Павел Густерин

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