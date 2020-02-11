Генсовет ЕР предложил ЦИК передать вакантный мандат в Госдуме Гордееву

Генеральный совет «Единой России» предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатуру бывшего вице-премьера Алексея Гордеева для замещения вакантного мандата депутата Госдумы. Об этом говорится в решении генсовета, фотографию которого опубликовала партия в своем Telegram-канале во вторник, 11 февраля.

«Генеральный совет решил в соответствии с ч. 1 ст. 96 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ» в связи с активным участием зарегистрированного кандидата А.В. Гордеева в деятельности партии после выборов предложить ЦИК РФ кандидатуру Гордеева Алексея Васильевича для замещения вакантного депутатского мандата Госдумы», — отмечается в документе.

Ранее в этот же день Госдума приняла на заседании постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Геннадия Кулика, мандат которого займет Гордеев. Кулик станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

О том, что Гордеев получит мандат Кулика, сообщал 7 февраля зампред Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он отмечал, что политик также получит должность вице-спикера нижней палаты парламента. Он отмечал, что в Думе Гордеев будет представлять ту же региональную группу, что и Кулик, — Владимирскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области.

Новый состав правительства России объявили 21 января. Это произошло после того, как 15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост главы кабмина, объявил президенту России Владимиру Путину об отставке правительства. Путин одобрил решение и утвердил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Гордеев являлся вице-премьером России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. ТАСС отмечает, что он дольше всех в истории новой России проработал министром сельского хозяйства — с августа 1999 года по февраль 2009 года. В 2009 году был утвержден на пост губернатора Воронежской области и переизбран в 2014 году. В декабре 2017 года назначен полпредом президента в ЦФО, проработав на этой должности до мая 2018 года.