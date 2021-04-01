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Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе

01 апреля 2021, 09:40  •  159 • Украина

Агрессивная риторика Киева все больше набирает обороты. Об этом свидетельствует принятие Верховной радой постановления о «российско-украинском военном конфликте», где противником названа Россия, а не непризнанные республики Донбасса.

Однако, этим в Украине не ограничились. Главком Вооруженных сил Хомчак объявил о завершении подготовки к началу наступательной операции. Он анонсировал непосредственно переход к наступлению на позиции ДНР и ЛНР. Как утверждает Руслан Хомчак, в настоящее время украинская армия подготовила 100 000 военнослужащих для участия в этой операции.

«ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы. Надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Надо оценить риски. Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, — конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели», — заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По-видимому, переход к активной фазе и отсутствие приказа со стороны президента Украины Владимира Зеленского связаны с наращиванием сил и подтягиванием к линии фронта боевой техники. Также затягивание начала наступления может вызвано ожиданием момента, когда земля высохнет, иначе вся бронетанковая мощь ВСУ завязнет в грязи.

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