Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

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Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

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«Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии», — написал он в Facebook, пообещав проинформировать о результатах. Во время уничтожения боеприпасов на складе произошло около 20 взрывов. По последним данным, двое военных сапёров погибли, ещё четверо военнослужащих госпитализированы.

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