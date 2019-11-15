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Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

15 ноября 2019, 20:24  •  87 • Украина
Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
 
@XAPKIB Twitter
 

«Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии», — написал он в Facebook, пообещав проинформировать о результатах.

Во время уничтожения боеприпасов на складе произошло около 20 взрывов. По последним данным, двое военных сапёров погибли, ещё четверо военнослужащих госпитализированы.

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