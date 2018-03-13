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Генштаб ВС Турции заявил об окружении Африна

13 марта 2018, 16:24  •  104 • Политика
С начала операции "Оливковая ветвь" турецкие военные уничтожили "3393 террориста".
Генштаб ВС Турции заявил о взятии в окружение сирийского города Африна с 12 марта. Об этом говорится в заявлении турецкого командования, распространенном во вторник.
По заявлению турецких военных, в ходе боевых операций с 12 марта 2018 года был установлен контроль над стратегически важными регионами. "Наземная операция успешно идет в плановом режиме на фоне поддержки ВВС и артиллерии", - говорится в заявлении.
Также Генштаб указал о ликвидации с начала проведения операции "Оливковая ветвь" 3393 террористов. В их числе бойцы Сил народной самообороны (СНС), Рабочей партии Курдистана, а также партии "Демократический союз" (ДС) и боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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