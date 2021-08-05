|
Генштаб ВС сообщил о наращивании поставок вооружения в Среднюю Азию
05 августа 2021, 17:25 • 60 • В мире
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с некоторыми среднеазиатскими республиками будут проведены совместные учения в связи с обстановкой в Афганистане.
Россия увеличила поставки вооружения среднеазиатским республикам. Как заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, это происходит на фоне событий в Афганистане. Герасимов указал, что для отражения возможных террористических угроз, а также оперативного реагирования на обострение остановки в регионе запланированы и ряд учений.
В частности, указал он, военные отработают учения на территории Таджикистана и Узбекистана.
Герасимов добавил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" ВС Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в отечественных военных вузах.
В Минобороны также уточнили, что в случае прямой агрессии со стороны Афганистана военные базы России в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2021, 10:00
|
31 июля 2021, 15:30
|
02 августа 2021, 17:00
|
01 августа 2021, 09:50
|
01 августа 2021, 01:35
|
31 июля 2021, 06:20
|
02 августа 2021, 06:00