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Генштаб ВС сообщил о наращивании поставок вооружения в Среднюю Азию

05 августа 2021, 17:25  •  60 • В мире
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с некоторыми среднеазиатскими республиками будут проведены совместные учения в связи с обстановкой в Афганистане.
Россия увеличила поставки вооружения среднеазиатским республикам. Как заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, это происходит на фоне событий в Афганистане. Герасимов указал, что для отражения возможных террористических угроз, а также оперативного реагирования на обострение остановки в регионе запланированы и ряд учений.
В частности, указал он, военные отработают учения на территории Таджикистана и Узбекистана.
Герасимов добавил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" ВС Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в отечественных военных вузах.
В Минобороны также уточнили, что в случае прямой агрессии со стороны Афганистана военные базы России в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ.

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