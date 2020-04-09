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Генштаб разъяснил, как проходит набор на срочную службу весной 2020-го

09 апреля 2020, 16:00  •  10 • В России

Какие только слухи не разгуливают о весеннем призыве-2020. То его якобы отменят вообще, то «сольют» с осенним. На совещании с военкомами всех регионов России начальник Генштаба Валерий Герасимов развеял все эти сплетни. Но еще и уточнил кое-какие особенности этого призыва. Вот они.

1. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Начавшийся 1 апреля по Указу президента и приказу министра обороны призыв граждан на срочную военную службу в России продолжается. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в работу военкоматов. Какие же?

2. НО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Сейчас завершается изучение призывников по документам, поступившим из медицинских и образовательных и правоохранительных органов. При этом сами призывники в военкоматы не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефону, а также по видеосвязи - онлайн.

В таких беседах призывники информируются о переносе сроков явки в военкоматы в зависимости от обстановки в регионах, которая складывается по-разному. Всего к призыву привлечено 650 тысяч граждан России призывного возраста, из которых 135 тысяч должны встать в строй.

3. СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Студенты будут вызваны в военкоматы после сдачи выпускных экзаменов.

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ (а таких - около 15 тысяч), призываться весной этого года, не будут. Им дадут возможность после сдачи ЕГЭ поступить в вузы.

Заседания призывных комиссий начнут проводиться в мае.

4. НОВОБРАНЦЫ ПРОЙДУТ ТЕСТ НА ЗАРАЗУ

Для всех призывников этой весной перед отправкой в войска обязательно тестирование на коронавирус. Новобранцам выдадут медицинские маски. А после прибытия в части они пройдут обязательный 2-недельный карантин. Отправка в войска начнется после 20 мая.

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