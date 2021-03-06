Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная / Политика

Генштаб проиграл войну: Коротченко высказался о беде Армении

06 марта 2021, 23:10  •  18 • Политика
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказался о беде Армении. Он считает, что Генштаб проиграл войну.
"Сначала армянский Генштаб проиграл войну Ильхаму Алиеву, теперь - Николу Пашиняну", - написал Коротченко в своём Telegram-канале.
Что именно имелось в виду, военный эксперт не пояснил. Возможно, речь шла о поддержке, которую США пообещали Николу Пашиняну. Сообщение об этом Коротченко разместил буквально через несколько минут.
Телефонные переговоры армянского премьер-министра с госсекретарём США Энтони Блинкеном состоялись 5 марта. Пресс-служба Госдепа сообщила, что стороны побеседовали о партнёрстве Вашингтона и Еревана. Представитель США сделал акцент на том, что его страна будет по-прежнему поддерживать развитие демократических процессов в Армении.
Ранее Генеральный штаб Армении представил президенту страны Армену Саркисяну доказательства вины Никола Пашиняна в поражении в войне за Нагорный Карабах. На заседании были озвучены сотни фактов, а также упоминались "предательские указания", которые давал премьер-министр. О них главе государства открыто рассказали генералы и начальник армянского Генштаба Оник Гаспарян. Военачальники заверили президента, что и в дальнейшем намерены настаивать на отставке Пашиняна.
Кроме того, всё ещё существует вероятность отставки начальника Генштаба. На этом настаивает премьер-министр. Но президент отказывается подписывать подобный указ, считая его противоречащим Конституции Армении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 05:45
"Японцы очень смешные": Требующему "вернуть Курилы" Токио указали на просчёт с США
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за укра...
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2021, 21:15
"Тик-токарь": первое фото Навального из колонии стало анекдотом
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
02 марта 2021, 05:30
"Восторг и хохот": Жители Болгарии посмеялись над моделью украинского электроброневика
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
28 февраля 2021, 13:55
Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.