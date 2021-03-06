Генштаб проиграл войну: Коротченко высказался о беде Армении

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказался о беде Армении. Он считает, что Генштаб проиграл войну.

"Сначала армянский Генштаб проиграл войну Ильхаму Алиеву, теперь - Николу Пашиняну", - написал Коротченко в своём Telegram-канале.

Что именно имелось в виду, военный эксперт не пояснил. Возможно, речь шла о поддержке, которую США пообещали Николу Пашиняну. Сообщение об этом Коротченко разместил буквально через несколько минут.

Телефонные переговоры армянского премьер-министра с госсекретарём США Энтони Блинкеном состоялись 5 марта. Пресс-служба Госдепа сообщила, что стороны побеседовали о партнёрстве Вашингтона и Еревана. Представитель США сделал акцент на том, что его страна будет по-прежнему поддерживать развитие демократических процессов в Армении.

Ранее Генеральный штаб Армении представил президенту страны Армену Саркисяну доказательства вины Никола Пашиняна в поражении в войне за Нагорный Карабах. На заседании были озвучены сотни фактов, а также упоминались "предательские указания", которые давал премьер-министр. О них главе государства открыто рассказали генералы и начальник армянского Генштаба Оник Гаспарян. Военачальники заверили президента, что и в дальнейшем намерены настаивать на отставке Пашиняна.

Кроме того, всё ещё существует вероятность отставки начальника Генштаба. На этом настаивает премьер-министр. Но президент отказывается подписывать подобный указ, считая его противоречащим Конституции Армении.