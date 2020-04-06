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Генштаб объяснил, что будет с призывом, если военкоматы ушли на удаленку

06 апреля 2020, 14:00  •  54 • В России

Пошли сплетни, что весенний призыв на срочную военную службу в России отложен на неопределенный срок, а все военкоматы из-за коронавируса отправили по домам. В соцсетях даже разгуливают «свидетельства», что военкоматы вообще «наглухо закрылись от заразы».

Чтобы прояснить ситуацию, «КП» обратилась в Генштаб. Там ответили, что военные комиссариаты продолжают ритмично работать, но почти все их сотрудники действительно переведены на удаленный режим.

И что же это значит?

А то, что сбор или уточнение необходимых учетных данных о призывнике проводится «в дистанционном режиме» - по телефону или по электронной почте (номера телефонов, а также «имейлы» новобранцев у военкоматчиков есть, - они отражены в военно-учетных документах).

Таким образом работа «военно-призывной машины» не останавливается.

Цель такого подхода понятна: военкоматам лучше пока не собирать одновременно своих коридорах и кабинетах сотни молодых людей, дабы не допустить распространение коронавируса.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты заранее обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

А еще «Комсомолке» в Генштабе напомнили, что министр обороны из-за пандемии коронавируса приказал отправлять парней по воинским частям не ранее 20 мая. Такая пауза больше чем в 1,5 месяца нужна военному ведомству тоже для того, чтобы максимально обезопасить призыв от вирусной заразы.

И даже отправившиеся в войска в мае-июне новобранцы перед тем, как попадут в свои части, пройдут 14-дневный карантин.

Напомним, по указу президента во время весеннего призыва - 2020 на военную службу (до 15 июля) в строй должны встать 135 тысяч новобранцев.

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