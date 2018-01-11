Генштаб: на беспилотниках, атаковавших российские военные объекты в Сирии, была взрывчатка, которую могли изготовить на Украине

В ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в порту Тартуса атаковали 13 ударных беспилотников террористов. Системы ПВО смогли сбить семь из них, а специалисты войск радиоэлеткронной борьбы перехватили управление оставшимися шестью. Три из них взорвались при столкновении с землей. Еще три достались нашим военным в целости.

Из тринадцати дронов семь были сбиты, управление оставшимися шестью было перехвачено специалистами Минобороны РФ.Фото: Министерство обороны РФ

Российские специалисты изучили попавшие в руки наших военных беспилотники. И в четверг начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков рассказал журналистам о результатах исследования.

Начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.Фото: Министерство обороны РФ

- До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте, - сообщил Александр Новиков. - Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже. В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооруженных сил России в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые.

Один из летательных аппаратов, перехваченных специалистами Минобороны РФ.Фото: Министерство обороны РФ

По словам представителя Генштаба, хоть все запчасти для подобных дронов и можно приобрести в свободной продажи, для того, чтобы собрать такую эскадрилью и использовать ее необходимы специальные знания в области аэродинамики и радиоэлектроники.

- Установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование, обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления, - отметил Александр Новиков. - Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете. Для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов.

Террористы планировали отбомбиться по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в порту Тартуса.Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Генштаба рассказал и о боеприпасах, которыми были «вооружены» беспилотники террористов. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов с металлическими шариками в качестве поражающих элементов. При этом каждый дрон нес на себе 10 таких самодельных бомб. Кстати, в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

- Он производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов, - отметил Новиков. - Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов. Специалисты сейчас пытаются установить страну-изготовителя.

Каждый дрон нес на себе по 10 самодельных бомб.Фото: Министерство обороны РФ

Как заверил представитель российского Генштаба, создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. И здесь руку приложили специалисты, «прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с БПЛА». При этом от подобных террористических атак теперь не застрахована ни одна страна в мире.