Генштаб: боевики в Сирии готовят провокацию

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о готовящейся провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте. По словам Герасимова, в районе, окруженном правительственными войсками, уже собралась «массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков» — им, по словам главы Генштаба, предстоит «изображать жертв химического инцидента».

Военачальник отметил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ, что в Восточной Гуте уже находятся активисты организации «Белые каски» и съемочные группы, располагающие аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

Валерий Герасимов добавил, что в районе Афтрис, освобожденном от террористов, была обнаружена лаборатория по производству химического оружия. По его словам, после совершения запланированной провокации США будут использовать ее как casus belli («военный инцидент») для нанесения ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам Дамаска.

Министерство обороны Российской Федерации готово принять ответные меры воздействия «как на ракеты, так и на их носители» — если будет существовать хоть малейшая угроза российским военнослужащим, подчеркнул Герасимов.

«В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции», — отметил генерал армии. Тем временем мероприятия по дальнейшей нормализации ситуации вокруг сирийской столицы продолжаются, однако миротворцам препятствуют обстрелы минометных расчетов со стороны террористов.

Боевики бьют не только по сирийским войскам, но также и по жилым кварталам Дамаска и его окрестностей, сказал Герасимов.

Также генерал сообщил, что более 1000 боевиков и мирных жителей должны покинуть Восточную Гуту по договоренности с террористами. Всего с начала перемирия 24 февраля 2018 года в рамках действия резолюции Совбеза ООН №2401 по гуманитарному коридору, созданному Россией, выведены 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной сирийской оппозиции.

При этом, по словам Герасимова, боевики в Восточной Гуте используют мирных жителей в качестве «живого щита» во время боев с правительственными войсками. «Ими [террористами] жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район», — подчеркнул генерал. В понедельник, 12 марта, при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия

боевики расстреляли четырех и ранили еще десять человек, в населенном пункте Кафр-Батна были убиты пять и ранены 12 мирных граждан, отметил Герасимов.

10 марта замглавы МИД Сирии Фейсал Мигдад заявил, что боевики в Восточной Гуте планируют инсценировать химатаку и обвинить в этом власти САР. «Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — сказал Эль Мигдад.

Он также отметил, что Дамаск не препятствовал Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в расследованиях применения химического оружия на территории Сирии, но комиссия организации не стала пользоваться приглашением и приезжать в страну для расследования инцидентов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США используют голословные утверждения о применении химического оружия властями Сирии. Цитируя «специалистов по фейковым сенсациям типа полностью дискредитированных «белых касок», Вашингтон выдвигает абсурдные претензии», заявил Лавров на Конференции по разоружению в Женеве. Министр иностранных дел России отметил, что Дамаск, находясь в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом, уничтожил под строжайшим контролем все свои запасы химоружия, а также продолжает сотрудничать с секретариатом ОЗХО.

Лавров подчеркнул, что Россия «опечалена» использованием США подобных обвинений как инструмента «геополитической инженерии», направленной против Сирии.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад использует тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по сирийской правительственной армии. По мнению Асада, химическое оружие плотно вошло в «западный словарь лжи», используемый для шантажа и как повод нанести авиаудар по войскам Сирийской арабской армии. Глава Сирии также подчеркнул, что международная коалиция во главе с США поддерживает боевиков террористических организаций «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) и прочих, выступая как «военная авиация ИГ».