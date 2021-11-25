Генштаб Белоруссии: Вокруг страны развёрнуты полевые лагеря НАТО

Вдоль границы летает разведывательная и боевая авиация альянса

Глава Генштаба Вооружённых сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич объявил следующий год в Белоруссии годом боевой подготовки. Объяснил он это тем, что страна вынуждена реагировать на усиление военной активности по всему внешнему контуру государственной границы.

«С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО вдоль госграницы. Так, если месяц назад общее количество самолётовылетов разведывательной авиации в сутки составляло 2 – 3, то сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза. Интенсивно задействуется для разведывательных полётов беспилотная авиация»,

– отметил Виктор Гулевич.

По его словам, ВВС Соединённых Штатов всё активнее осваивают восточно-европейский театр военных действий, совершая полёты над государственной границей Белоруссии. В последнее время и соседняя Украина демонстрирует свою враждебность при каждом удобном случае. Всё это заставляет сделать вывод: вокруг страны старательно формируется «пояс недружественных государств», в который входят, помимо Украины, Польша, Литва и Латвия. Так, западные СМИ всё чаще публикуют мнения всевозможных «военных экспертов», которые своими провокационными заявлениями подготавливают население не только своей страны, но и соседних стран к мысли о том, что война с Белоруссией неизбежна.

Гулевич привёл пример: очередной польский «военный эксперт» размышлял о том, за сколько дней вооружённые силы Польши смогут захватить Минск, и пришёл к выводу – за три дня. Ответом на подобные провокационные заявления может быть только дальнейшее повышение обороноспособности Белоруссии, отметил генерал-майор.

«Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развёртывании 14 таких лагерей. Их ёмкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих. Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи – Литва и Латвия. А если ещё учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется «пояс недружественных государств» по принципу известной американской концепции «колец анаконды»,

– цитирует Главу Генштаба белорусское телеграфное агентство БелТА.

Ко всему перечисленному необходимо добавить ещё один недружественный шаг со стороны Запада по отношению к Минску: альянс по собственной инициативе приостановил сотрудничество НАТО с Белоруссией, отметил Гулевич.