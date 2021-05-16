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Генштаб Белоруссии сообщил о военной подготовке НАТО у границ
16 мая 2021, 16:05 • 41 • В мире
В Белоруссии заявили о совершенствовании военной инфраструктуры НАТО у сопредельных государств. Так, сообщили в Генштабе ВС республики, модернизация объектов нацелена на то, чтобы иметь возможность переброски войск и развёртывания группировки.
В Белоруссии заявили о значительном совершенствовании инфраструктуры НАТО у границ страны. Как заявил первый замначальника Генштаба Вооружённых cил республики Игорь Король, Североатлантический альянс создаёт инфраструктуру, требуемую для переброски сил и развёртывания группировки в Восточной Европе.
По словам белорусского военного, речь идёт о странах Прибалтики и Польше. В последней уже сейчас имеются обновлённые пять аэродромов, способных принимать любые типы самолётов. При этом ведётся модернизация ещё шести аэродромов.
Также совершенствуются порты, военно-морские базы как в Польше, так и в Прибалтике.
Представитель белорусского Генштаба отметил, что наращивание военных возможностей в сопредельных государствах наблюдается последние четыре года.
"Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки", - сказал Король в эфире телеканала СТВ.
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