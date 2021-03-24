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Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального

24 марта 2021, 16:30  •  316 • Политика
Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон и освободить Навального. "Тут есть два варианта: или прийти самим и освободить, или продолжать сотрясать воздух с безопасного расстояния", - отмечает Юлия Витязева.
Главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. В ответ военному блоку предложили два варианта.
Требование об освобождении Алексея Навального за всех озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что Навальный должен быть немедленно освобождён вместе с арестованными участниками протестов в его поддержку.
О как! И никакого вмешательства во внутренние дела, и никакого давления на суд. Демократия!
- комментирует ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Тут есть два варианта: или прийти самим и освободить, или продолжать сотрясать воздух с безопасного расстояния,
- добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она отмечает, что первый вариант НАТО явно не подходит. На это есть много причин, и большинство из них всем известны. Поэтому альянсу остаётся лишь второй вариант действий.
Потому нас и ждёт нудная и бесконечная, но абсолютно бесполезная для самого сидельца "ария дятла". В связи с чем вангую всплеск спроса на беруши,
- резюмирует Юлия Витязева.

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