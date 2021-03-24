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Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
24 марта 2021, 16:30 • 316 • Политика
Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон и освободить Навального. "Тут есть два варианта: или прийти самим и освободить, или продолжать сотрясать воздух с безопасного расстояния", - отмечает Юлия Витязева.
Главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. В ответ военному блоку предложили два варианта.
Требование об освобождении Алексея Навального за всех озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что Навальный должен быть немедленно освобождён вместе с арестованными участниками протестов в его поддержку.
- комментирует ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
- добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она отмечает, что первый вариант НАТО явно не подходит. На это есть много причин, и большинство из них всем известны. Поэтому альянсу остаётся лишь второй вариант действий.
- резюмирует Юлия Витязева.
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