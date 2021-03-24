Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального

Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон и освободить Навального. "Тут есть два варианта: или прийти самим и освободить, или продолжать сотрясать воздух с безопасного расстояния", - отмечает Юлия Витязева.

Главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. В ответ военному блоку предложили два варианта.

Требование об освобождении Алексея Навального за всех озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что Навальный должен быть немедленно освобождён вместе с арестованными участниками протестов в его поддержку.

О как! И никакого вмешательства во внутренние дела, и никакого давления на суд. Демократия!

- комментирует ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

Тут есть два варианта: или прийти самим и освободить, или продолжать сотрясать воздух с безопасного расстояния,

- добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она отмечает, что первый вариант НАТО явно не подходит. На это есть много причин, и большинство из них всем известны. Поэтому альянсу остаётся лишь второй вариант действий.

Потому нас и ждёт нудная и бесконечная, но абсолютно бесполезная для самого сидельца "ария дятла". В связи с чем вангую всплеск спроса на беруши,

- резюмирует Юлия Витязева.