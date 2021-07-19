Генсеком НАТО станет женщина? Politico называет три имени

На пост главы НАТО прочат сразу трёх восточноевропейских политиков. Все они - женщины.

По данным известного американского издания Politico, на пост главы НАТО могут претендовать бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чьи полномочия истекают уже в августе этого года.

Ранее главой НАТО никогда не была женщина. Однако Politico акцентирует внимание не столько на этом, сколько на том, что все кандидаты - политики из Восточной Европы. В этом издание видит важный сигнал Москве.

Полномочия бывшего норвежского премьера Столтенберга на посту генсека НАТО истекают 30 сентября 2022 года.