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Генсеком НАТО станет женщина? Politico называет три имени
19 июля 2021, 16:35 • 48 • Политика
На пост главы НАТО прочат сразу трёх восточноевропейских политиков. Все они - женщины.
По данным известного американского издания Politico, на пост главы НАТО могут претендовать бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чьи полномочия истекают уже в августе этого года.
Ранее главой НАТО никогда не была женщина. Однако Politico акцентирует внимание не столько на этом, сколько на том, что все кандидаты - политики из Восточной Европы. В этом издание видит важный сигнал Москве.
Полномочия бывшего норвежского премьера Столтенберга на посту генсека НАТО истекают 30 сентября 2022 года.
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