Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

Генсеком НАТО станет женщина? Politico называет три имени

19 июля 2021, 16:35  •  48 • Политика
На пост главы НАТО прочат сразу трёх восточноевропейских политиков. Все они - женщины.
По данным известного американского издания Politico, на пост главы НАТО могут претендовать бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чьи полномочия истекают уже в августе этого года.
Ранее главой НАТО никогда не была женщина. Однако Politico акцентирует внимание не столько на этом, сколько на том, что все кандидаты - политики из Восточной Европы. В этом издание видит важный сигнал Москве.
Полномочия бывшего норвежского премьера Столтенберга на посту генсека НАТО истекают 30 сентября 2022 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






48
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 10:10
Франция испугалась возвращения героя из России
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.