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Генсека ООН поставили перед фактом: Трамп принял окончательное решение о выходе США из ВОЗ

08 июля 2020, 11:00  •  79 • В мире
Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о выходе США из ВОЗ. Генсека ООН уже поставили перед фактом, в конгресс официальное уведомление тоже отправлено.
Сенатор-демократ Боб Менендес сообщил на своей странице в Twitter, что конгресс США получил официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что Дональд Трамп действует "хаотично и непоследовательно". Такое решение президента не сможет защитить ни жизни, ни интересы рядовых американцев.
В офисе Антониу Гутерриша сообщили, что генсека ООН поставили перед фактом о выходе США из ВОЗ. Решение вступит в силу ровно через год - 6 июля 2021-го.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не стала "проводить требуемые реформы", поэтому США собираются прекратить с организацией всякое взаимодействие. Деньги, которые всегда уходили на финансирование ВОЗ, направят на решение срочных проблем здравоохранения в разных странах мира. Всемирную организацию здравоохранения американский президент обвинил в сокрытии реальной статистики по коронавирусу, что якобы делалось в интересах КНР.
Демократы в палате представителей США с решением Трампа не согласны. Они разработали законопроект, по которому из бюджета страны каждый год должно выделяться около 65 миллиардов долларов для ВОЗ.

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