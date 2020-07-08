Генсека ООН поставили перед фактом: Трамп принял окончательное решение о выходе США из ВОЗ

Сенатор-демократ Боб Менендес сообщил на своей странице в Twitter, что конгресс США получил официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что Дональд Трамп действует "хаотично и непоследовательно". Такое решение президента не сможет защитить ни жизни, ни интересы рядовых американцев.

В офисе Антониу Гутерриша сообщили, что генсека ООН поставили перед фактом о выходе США из ВОЗ. Решение вступит в силу ровно через год - 6 июля 2021-го.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не стала "проводить требуемые реформы", поэтому США собираются прекратить с организацией всякое взаимодействие. Деньги, которые всегда уходили на финансирование ВОЗ, направят на решение срочных проблем здравоохранения в разных странах мира. Всемирную организацию здравоохранения американский президент обвинил в сокрытии реальной статистики по коронавирусу, что якобы делалось в интересах КНР.

Демократы в палате представителей США с решением Трампа не согласны. Они разработали законопроект, по которому из бюджета страны каждый год должно выделяться около 65 миллиардов долларов для ВОЗ.