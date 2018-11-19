Генсек преткновения: Пашинян хочет разъяснений от Лукашенко и Назарбаева

Эксперт: «6 декабря Пашинян заблокирует белорусскую кандидатуру»

Вокруг назначения генерального секретаря ОДКБ продолжает «сгущаться» политическая турбулентность. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске, где глава белорусского государства решил проинформировать дипломата о том, как продвигается вопрос назначения генсека Организации. «Вариантов была масса, но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Пашинян должен в правительстве разобраться с ситуацией, потому что Армения возглавляет сегодня ЕврАзЭС и ОДКБ. Очень большая нагрузка на страну, которая находится в переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол разберётся и даст нам ответ буквально днями в Питере, тогда мы и примем решение. Всё было в спокойном русле, никто не ломал копья…», – сказал Лукашенко.

Никол Пашинян в ответ на это возмутился: «Теперь давайте представим ту же ситуацию, если я приглашу посла иностранного государства, которое не является членом Организации Договора о коллективной безопасности, и расскажу ему о заседании, состоявшемся в закрытом формате. Это закрытое заседание военно-политического альянса, на котором лидеры государств-членов обсуждают вопросы. Если заседание закрытое, это означает, что это закрытая беседа между союзниками. И я удивлен, что человек, который уже 30 лет находится в статусе лидера государства, может совершить такой шаг. Я, разумеется, потребую разъяснений у президента Белоруссии, и не только у президента Белоруссии».

Лидеру армянской «бархатной революции» показалась недопустимой и позиция Казахстана – президент страны Нурсултан Назарбаев открыто поддерживает идею ротации и, следовательно, назначения на должность генсека ОДКБ представителя Беларуси. В частности, после заседания Организации в Астане, Назарбаев сказал, что «нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», объяснив свои слова тем, что срок полномочий армянского представителя закончился бы через год, и «в случае назначения представителя Еревана он бы просто не успел объехать все страны».

«Никто не имел права делать такое заявление, потому что решения ОДКБ принимаются консенсусом, и мы четко заявили о нашей позиции, и если мы не приняли какое-либо другое решение в партнерской атмосфере, никто не имеет права делать такое заявление. Наш министр иностранных дел чётко сформулировал нашу позицию сегодня, и я хочу сказать, что мы считаем важным, чтобы в рамках ОДКБ мы очень чётко побеседовали с нашими союзниками, и чтобы каждой из сторон было ясно, какую она несёт ответственность перед другими», – заявил Пашинян.

Из Беларуси ему ответили – резко и холодно. «Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим Генеральным секретарем ОДКБ – гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии не приемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет», – прокомментировал желание армянского лидера «вызвать на ковёр» Лукашенко белорусский МИД.

Между тем, в самой Армении развернулось широкое обсуждение ситуации с назначением генсека ОДКБ.

Еревану не стоит пытаться удержать за собой эту должность, сказал, сказал агентству Sputnik бывший командующий погранвойсками СНБ Армении генерал-майор Левон Степанян. «Кто-то пытается внушить мысль о том, что страна, имеющая у руля организации своего представителя, получает право продвигать приоритеты своей страны. В действительности это не так, потому, что решения в этой организации принимаются правилом все «за» и по-другому там быть не может. Так что не будем особо верить или преувеличивать выделенную и так рекламируемую роль генсека. Это обычная временная должность для работы и не более того. Поэтому, считаю изначально нагнетаемую в нашем обществе мысль о том, что Армения теряет позиции в ОДКБ из-за потери должности генсека, не совсем соответствует реальности», – считает он.

«Позиция ОДКБ не зависит от того, какую страну представляет ее генсек», – прокомментировал события и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Аналитическое сообщество Армении уже сделало прогноз о том, что «на саммите ОДКБ 6 декабря действительно Пашинян заблокирует белорусскую кандидатуру (или все три), причем не только потому, что «пацан сказал – пацан сделал», и не только потому, что у Армении есть своя кандидатура, а ещё и потому, что 9 декабря в Армении пройдут парламентские выборы и таким образом не может быть для Пашиняна хуже подарка перед выборами, чем такое, пусть и не очень значительное, но внешнеполитическое поражение». «Наконец, следует понимать, что назад сдавать Лукашенко не собирается, а значит, Армения будет блокировать его кандидатуры как минимум до окончания собственного срока, а возможно и весь срок председательства белорусского кандидата. Конечно, это для некоторых партнёров будет выглядеть как перебор, но существуют голоса о необходимости «уравнять» сроки ожидания следующей очереди – по 12-15 лет для каждой страны. Вряд ли руководство Армении будет блокировать белорусскую кандидатуру вечно, но как минимум частично это стоит сделать, хотя бы для того, чтобы было понимание, что эта игра может происходить не только на «территории» Армении», – пишет известный политолог Грант Микаэлян, автор блога «Политическая география Южного Кавказа» на сайте «Кавказский узел».

То есть Никол Пашинян в случае принятия ОДКБ идеи ротации в пользу Беларуси может блокировать белорусскую кандидатуру на должность генсека Организации и 6 декабря, и в дальнейшем, в 2020 году, когда срок председательства Армении уже закончится.

В свою очередь, прокомментировал ситуацию и Валерий Семериков, – он назначен исполнять обязанности руководителя ОДКБ. «Совет коллективной безопасности продолжит рассмотрение этого вопроса традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества. При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон. И очень надеюсь, что СМИ проявят выдержку в различных комментариях, не отражающих действительность происходящего процесса в отношении назначения Генерального секретаря Организации», – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Организации.