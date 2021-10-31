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Генсек ООН заявил о провале саммита G20: "Уезжаю с несбывшимися надеждами"

31 октября 2021, 20:40  •  85 • Политика
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки". Результата в части климатической повестки добиться не удалось - это провал.
Антониу Гутерриш полагает, что саммит G20 мог бы стать и более результативным. Пока же он покидает площадку в Риме с чувством сожаления, а если быть совсем точными, "уезжает с несбывшимися надеждами".
Коротко сообщение по итогам работы саммита Гутерриш оставил на личной странице в социальной сети Twitter. Генсек ООН подчеркнул, что приветствует подтверждение приверженности "Двадцатки" глобальным решениям. Однако одна лишь приверженность нерезультативна. Отсюда и несбывшиеся надежды, но, к счастью, пока они не похоронены, добавил Гутерриш.
Вперёд к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса (сохранить скорость глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год. - Ред.), с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", - добавил политик.
В том числе участие в работе саммита принял президент России Владимир Путин, о его речи Царьград рассказывал ранее.

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