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Генсек ООН заявил о провале саммита G20: "Уезжаю с несбывшимися надеждами"
31 октября 2021, 20:40 • 85 • Политика
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки". Результата в части климатической повестки добиться не удалось - это провал.
Антониу Гутерриш полагает, что саммит G20 мог бы стать и более результативным. Пока же он покидает площадку в Риме с чувством сожаления, а если быть совсем точными, "уезжает с несбывшимися надеждами".
Коротко сообщение по итогам работы саммита Гутерриш оставил на личной странице в социальной сети Twitter. Генсек ООН подчеркнул, что приветствует подтверждение приверженности "Двадцатки" глобальным решениям. Однако одна лишь приверженность нерезультативна. Отсюда и несбывшиеся надежды, но, к счастью, пока они не похоронены, добавил Гутерриш.
В том числе участие в работе саммита принял президент России Владимир Путин, о его речи Царьград рассказывал ранее.
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