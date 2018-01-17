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Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов на 2018 год

17 января 2018, 07:54  •  161 • Украина

ООН, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 приоритетных направлений деятельности всемирной организации в 2018 году. В их число он включил урегулирование кризисов на Украине, в Сирии и в других горячих точках, борьбу с терроризмом, противодействие глобальному изменению климата и решение проблем миграции.

Административный глава призвал излечить "паралич, который привел к обострению и замораживанию европейских конфликтов". "С учетом того, что там начались обе мировые войны, а также принимая во внимания ресурсы и потенциал Европы, нельзя допустить продолжения конфликтов в регионе", - подчеркнул он.

По его словам, чтобы урегулировать конфликты в регионе, "нужно дать отпор опасной волне национализма, а также придать новую силу посредническим инициативам, включая "нормандский формат" и Трехстороннюю контактную группу по Восточной Украине, минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, международные женевские дискуссии, касающиеся Грузии, и процесс в формате "5+2" по Приднестровью". Кроме того, генеральный секретарь ООН указал на необходимость "сосредоточенных усилий" по поиску долгосрочных решений конфликтов на Западных Балканах. "Я призываю европейских лидеров показать, что континент может существовать в соответствии со своими идеалами общего процветания и мирного сосуществования", - подчеркнул Гутерриш.

12 приоритетов

Презентацию главных задач на предстоящий год административный глава ООН провел во вторник на неформальном заседании в штаб-квартире всемирной организации. Гутерриш начал с того, что призвал скорректировать процесс глобализации и обеспечить экономическое и социальное равенство. Он назвал несправедливым то, что состояние восьми богатейших людей планеты соответствует капиталу "беднейшей половины населения" Земли, и призвал правительства ввести эффективные механизмы борьбы с уклонением от налогов, отмыванием денег и незаконным движением капитала.

Подчеркнув необходимость активизации усилий по борьбе с изменением климата, он констатировал, что в 2016 году впервые за три года был отмечен рост уровня выбросов углекислого газа - основной причины глобального потепления, а также привел данные о том, что последние пять лет "были самыми жаркими за всю историю".

В числе других приоритетов генеральный секретарь назвал принятие в 2018 году глобального договора по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, использование современных технологий во благо человечества, укрепление партнерства ООН и Африканского союза, повышение эффективности миротворческих операций, а также уважение прав человека.

Ближневосточный гордиев узел

Обозначив урегулирование кризиса на Корейском полуострове в качестве отдельной задачи на 2018 год, Антониу Гутерриш подробно остановился на ситуации в ближневосточном регионе, отметив, что она представляет из себя гордиев узел. Он призвал к возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами, указав, что урегулирование конфликта путем создания двух государств для двух народов остается для ООН безальтернативным вариантом. Генсек ООН также подчеркнул необходимость обеспечения стабильности в Ливане, высказался за скорейшее начало диалога по Йемену, выразил надежду на прорыв в сирийском урегулировании и пообещал поддержать "все усилия по сохранению территориальной целостности" Ирака.

Особого внимания административного главы всемирной организации заслужил кризис в штате Ракхайн в Мьянме, который привел к массовому исходу из страны представителей мусульманской народности рохинджа. Кроме того, Гутерриш сделал упор на необходимости активизации контртеррористических усилий. "Для того, чтобы победить терроризм, ему нужно дать скоординированный глобальный отпор", - сказал он, добавив, что планирует провести в июне саммит по этому вопросу. Генсек ООН призвал правительства помнить о правах человека, а также заботиться о жертвах терроризма. "Короче говоря, предотвращать терроризм и бороться с ним нужно решительно и с умом", - заключил он.

Страны не справляются с вызовами
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После выступления перед делегациями стран - членов ООН Антониу Гутерриш дал первую в 2018 году пресс-конференцию, на которой призвал международное сообщество осознать, что оно "не справляется" со многими вызовами, стоящими перед человечеством. По его словам, он видит свой долг в том, чтобы "предложить пути выхода из затруднительной ситуации".

"Я бью тревогу из-за затянувшихся конфликтов и распространения терроризма. Мы имеем дело с гордиевым узлом на Ближнем Востоке и потенциальной ядерной катастрофой на Корейском полуострове. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, неравенство и национализм на подъеме, в то время как доверие и солидарность идут на убыль", - перечислил генеральный секретарь.

По его словам, перед лицом этих серьезных вызовов, "миру нужны смелые лидеры". "Нам нужно меньше ненависти, больше диалога и более глубокое международное сотрудничество. Если будет единство, то мы можем сделать 2018 год поворотным и выправить курс, которым движется мир", - заявил административный глава ООН.

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