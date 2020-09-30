|
Генсек ООН указал на особую жестокость пандемии COVID-19
30 сентября 2020, 07:05 • 17 • В мире
Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал достигнутую миром отметку в 1 млн жертв COVID-19 и указал на особую жестокость пандемии коронавируса - невозможность семей побыть в последние минуты жизни рядом с умирающим.
Ранее специалисты Университета Джонса Хопкинса, опираясь на официальные статистические данные, подсчитали, что число жертв новой коронавирусной инфекции в мире превысило 1 миллион человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что "мир достиг ужасающей вехи".
Миллион жизней, которые унесла пандемия COVID-19, политик назвал "ошеломляющей цифрой" и призвал учиться на своих ошибках. При этом подчеркнул также, что "дезинформация убивает".
Кроме того, во время видеоконференции Гутерриш указал на особую жестокость пандемии COVID-19 - невозможность семей побыть в последние минуты жизни рядом с умирающими родственниками. А ведь это, как отметил генсек, "чьи-то матери, отцы, братья, сестры".
"Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не шепча: "Я люблю тебя"?" - недоумевает политик.
В то же время он уверен, что преодоление пандемии коронавируса - испытание, которое человечеству по силам. Но тут необходимо сотрудничество и выполнение рекомендованных ранее мер безопасности - ношение масок, соблюдение социальной дистанции.
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 08:40
|
26 сентября 2020, 13:15
|
25 сентября 2020, 07:00
|
27 сентября 2020, 03:00
|
24 сентября 2020, 18:10
|
26 сентября 2020, 18:45
|
27 сентября 2020, 22:15