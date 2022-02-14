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Генсек ООН уделил Лаврову больше времени, чем главе МИД Украины

14 февраля 2022, 21:05  •  92 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник провёл переговоры с министрами иностранных дел России и Украины. При этом главе МИД России он уделил больше времени, чем его украинскому коллеге.
Об этом рассказал журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, беседа с Лавровым вышла полноценной, в то время как с Кулебой Гутерриш пообщался "очень кратко".
Генеральный секретарь ООН провёл встречу в видеоформате сегодня с министром Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил очень кратко с главой МИД Украины,
- отметил Дюжаррик.
В последнее время ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой. Этому способствуют поставки Западом оружия для киевского режима и распространение американо-британскими СМИ слухов о якобы готовящемся русском вторжении. Несмотря на то что Москва неоднократно отрицала планы по вторжению на Украину, это не останавливает западную прессу - она продожает раскручивать данный фейк.

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