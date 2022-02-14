Генсек ООН уделил Лаврову больше времени, чем главе МИД Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник провёл переговоры с министрами иностранных дел России и Украины. При этом главе МИД России он уделил больше времени, чем его украинскому коллеге.

Об этом рассказал журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, беседа с Лавровым вышла полноценной, в то время как с Кулебой Гутерриш пообщался "очень кратко".

Генеральный секретарь ООН провёл встречу в видеоформате сегодня с министром Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил очень кратко с главой МИД Украины,

- отметил Дюжаррик.

В последнее время ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой. Этому способствуют поставки Западом оружия для киевского режима и распространение американо-британскими СМИ слухов о якобы готовящемся русском вторжении. Несмотря на то что Москва неоднократно отрицала планы по вторжению на Украину, это не останавливает западную прессу - она продожает раскручивать данный фейк.