Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией

Исполнительный совет ЮНВТО захотел приостановить членство России в организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш говорит об этом как о "пагубном прецеденте".

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик обратил внимание на то, что сам Антониу Гутерриш "не имеет никакой роли или полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)". Собеседник ТАСС отметил, что эта организация относится к специализированным институтам системы ООН.

В то же время Дюжаррик привёл мнение Гутерриша по вопросу вероятной приостановки членства России в ЮНВТО. В этом вопросе генсек даёт весьма пессимистичный прогноз. Как считает Гутерриш, шаг, на который хочет пойти Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН против России, рискует обернуться "пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы".