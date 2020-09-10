Генсек ООН щёлкнул по носу США за СНВ-3. Дважды

Сразу два щелчка по носу получили США от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за заминку с подписанием Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Агентство Kyodo процитировало слова политика, который выразил уверенность в необходимости продлить этот договор. Напомним, Вашингтон до сих пор тянет с пролонгацией соглашения. Москва же, со своей стороны, уже не раз поднимала вопрос.

"Я считаю, что ДСНВ следует продлить", - высказал своё мнение генсек ООН, тем самым встав на сторону России.

Больше того, он считает необходимым пролонгировать договор вне зависимости от того, будет ли участвовать в этом китайская сторона. Таким образом, США получили сразу и второй щелчок по носу от Гутерриша. Ведь именно американцы настаивают на включении Пекина в "ядерную сделку".

В то же время генсек ООН обратил внимание на важность ядерного разоружения при участии всех заинтересованных сторон сделки.

Напомним, ДСНВ, регулирующий количество ядерного вооружения, был подписан между США и Россией десять лет назад. Соглашение действует до 5 февраля 2021 года. Его можно продлить ещё на 10 лет либо заменить новым. Однако Вашингтон до сих пор не озвучил своей однозначной позиции по данному вопросу.