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Генсек ООН щёлкнул по носу США за СНВ-3. Дважды
10 сентября 2020, 15:55 • 108 • Политика
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш фактически поддержал российскую сторону в ситуации, сложившейся с СНВ-3, считая необходимым продлить договор. Тем самым США получили от него первый щелчок по носу. Второй же щелчок касался включения в договор Китая.
Сразу два щелчка по носу получили США от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за заминку с подписанием Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Агентство Kyodo процитировало слова политика, который выразил уверенность в необходимости продлить этот договор. Напомним, Вашингтон до сих пор тянет с пролонгацией соглашения. Москва же, со своей стороны, уже не раз поднимала вопрос.
"Я считаю, что ДСНВ следует продлить", - высказал своё мнение генсек ООН, тем самым встав на сторону России.
Больше того, он считает необходимым пролонгировать договор вне зависимости от того, будет ли участвовать в этом китайская сторона. Таким образом, США получили сразу и второй щелчок по носу от Гутерриша. Ведь именно американцы настаивают на включении Пекина в "ядерную сделку".
В то же время генсек ООН обратил внимание на важность ядерного разоружения при участии всех заинтересованных сторон сделки.
Напомним, ДСНВ, регулирующий количество ядерного вооружения, был подписан между США и Россией десять лет назад. Соглашение действует до 5 февраля 2021 года. Его можно продлить ещё на 10 лет либо заменить новым. Однако Вашингтон до сих пор не озвучил своей однозначной позиции по данному вопросу.
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