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Генсек ООН прописал всему миру в пандемию рецепт кота Леопольда
29 декабря 2020, 12:30 • 12 • Политика
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении призвал весь мир 2021-й сделать "годом исцеления" и не только от коронавируса, но и от последствий пандемии. А человечеству генсек прописал рецепт кота Леопольда: "Все вместе примиримся".
Новогоднее видеообращение генсека ООН Антониу Гутерриша получилось хоть и вдохновляющим, но довольно безрадостным. Политик призвал человечество сделать 2021-й "годом исцеления".
И речь идёт не только об исцелении народов от коронавирусной инфекции и исцелении планеты в целом, но также об избавлении от последствий пандемии. То есть от экономических кризисов, как локальных - для каждой страны в отдельности, так и глобальных; различных "разделений" общества.
Гутерриш прописал под Новый год всему миру рецепт известного российского мультперсонажа кота Леопольда, который призывал: "Ребята, давайте жить дружно". К тому же, по сути, призывает и генсек ООН.
"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой", - предложил политик, призвав также дружно преодолеть климатический кризис и остановить распространение COVID-19.
На утро 29 декабря, если судить по данным Университета Хопкинса, во всём мире уже заразилось свыше 81 млн человек, а умерло 1,77 млн.
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