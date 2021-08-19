Генсек ООН призвал мировое сообщество выступить "общим фронтом" против "Талибана"*

Генсек ООН призвал мировое сообщество выработать "общий фронт" отношения к захватившим Афганистан талибам*.

Международное сообщество обязано выступить единым фронтом в организации диалога с захватившим Афганистан движением "Талибан"*.

Я считаю, что мировое сообщество должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами*,

- цитирует "РИА Новости" завление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Генсек ООН отметил, что пока он лично ещё не вступал в переговоры с лидерами талибов*. По его словам, при этом представители ООН в Афганистане находятся в контакте с движением на постоянной основе. Сам генсек готов вступить в диалог с захватившими страну исламистами.

Ранее Царьград сообщал, что Россию хотят втянуть в войну с Афганистаном. Известно, кому это выгодно.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.