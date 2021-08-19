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Генсек ООН призвал мировое сообщество выступить "общим фронтом" против "Талибана"*
19 августа 2021, 21:30 • 51 • Политика
Генсек ООН призвал мировое сообщество выработать "общий фронт" отношения к захватившим Афганистан талибам*.
Международное сообщество обязано выступить единым фронтом в организации диалога с захватившим Афганистан движением "Талибан"*.
- цитирует "РИА Новости" завление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Генсек ООН отметил, что пока он лично ещё не вступал в переговоры с лидерами талибов*. По его словам, при этом представители ООН в Афганистане находятся в контакте с движением на постоянной основе. Сам генсек готов вступить в диалог с захватившими страну исламистами.
Ранее Царьград сообщал, что Россию хотят втянуть в войну с Афганистаном. Известно, кому это выгодно.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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