Генсек ООН призвал к наращиванию гуманитарных операций на востоке Украины

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ООН, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и призывает к наращиванию гуманитарных операций в регионе, а также реализации минских соглашений по урегулированию конфликта. Об этом заявил в четверг журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек приветствовал принятие Советом Безопасности ООН 6 июня заявления по ситуации в Донбассе. "Он полностью разделяет обеспокоенность Совета Безопасности по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины и считает необходимым сделать больше для облегчения страданий гражданского населения. Важность и срочность этого подтверждает недавний обстрел Донецкой фильтровальной станции, которая была временно выведена из строя", - сказал Дюжаррик.

От имени Гутерриша он подтвердил "решимость ООН продолжать все усилия по реагированию на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на востоке Украины", а также призвал "к расширению гуманитарного доступа и поддержке плана гуманитарного реагирования на 2018 год, реализация которого затруднена из-за острой нехватки финансовых средств". По состоянию на конец мая, доноры перечислили ООН всего 13% от $187 млн, необходимых на проведение гуманитарных операций на Украине в текущем году.

6 мая Совет Безопасности принял заявление председателя, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины и призвал к скорейшей реализации минских соглашений. Как подчеркивают дипломаты, это первое заявление председателя Совета за все время конфликта в Донбассе. Последним решением СБ по украинскому регулированию была резолюция 2202, принятая в 2015 году в поддержку минских соглашений.

Как сообщил Стефан Дюжаррик, генсек ООН "присоединяется к призыву Совета Безопасности ко всем сторонам о необходимости вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и сделать все возможное для достижения прогресса в реализации Минских соглашений".