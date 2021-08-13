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Генсек ООН пригрозил талибам полной изоляцией

13 августа 2021, 23:25  •  70 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш пригрозил талибам полной изоляцией и предупредил их об опасности разжигания гражданской войны в Афганистане.
Так он прокомментировал попытки "Талибана"* захватить власть в стране на фоне вывода американских войск. По его словам, ситуация постепенно выходит из-под контроля, и если террористы установят контроль над государством, это приведёт к их изоляции и возникновению гражданской войны.
Я призываю "Талибан"* немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа,
- отметил Гуттериш.
Генеральный секретарь ООН также высказал обеспокоенность в связи с нарушением прав человека на оккупированных территориях.
Ранее сообщалось, что боевики устанавливают свои законы в захваченных провинциях. Они запрещают мужчинам стричься, женщинам выходить на улицу без сопровождения мужа или ближайших родственников, а фермеров обязали выплачивать специальный налог. Кроме того, радикальные исламисты останавливают выборочно людей и проверяют их телефоны. Если контент в памяти телефона покажется им недопустимым, владельца гаджета ждёт наказание.
Ранее сообщалось, что талибы, который уже установили контроль над рядом провинций, подошли к Кабулу. США начали экстренно перебрасывать в столицу дополнительные силы, чтобы предотвратить её падение.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.

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