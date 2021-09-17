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Генсек ООН предупредил о надвигающейся катастрофе: "Огромные потери жизней"

17 сентября 2021, 22:20  •  162 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил об обещании, данном шесть лет назад. "Огромные потери жизней", - предупредил он о надвигающейся катастрофе.
Гутерриш сделал заявление по докладу об изменении климата. В нём говорится о Парижском соглашении по климату, принятом в 2015 году. Тогда страны пообещали снизить выбросы в атмосферу, чтобы к 2030 году температура на планете поднялась не более чем на 1,5 градуса.
Согласно докладу Рамочной конвенции ООН об изменении климата мир ждёт "катастрофическое потепление". Речь идёт уже не о 1,5, а о 2,7 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриального периода.
"Невозможность достигнуть [установленной Парижским соглашением] цели приведёт к огромным потерям жизней и средств к существованию", - предупредил генсек ООН.
Он сослался на выводы учёных, которые настаивают на сокращении вредных выбросов на 45% в течение следующих девяти лет. В этом случае к 2050 году получится достичь углеродной нейтральности. По словам Гутерриша, за 80% негативного влияния на климат отвечают страны G20.

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