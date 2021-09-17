|
Генсек ООН предупредил о надвигающейся катастрофе: "Огромные потери жизней"
17 сентября 2021, 22:20 • 162 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил об обещании, данном шесть лет назад. "Огромные потери жизней", - предупредил он о надвигающейся катастрофе.
Гутерриш сделал заявление по докладу об изменении климата. В нём говорится о Парижском соглашении по климату, принятом в 2015 году. Тогда страны пообещали снизить выбросы в атмосферу, чтобы к 2030 году температура на планете поднялась не более чем на 1,5 градуса.
Согласно докладу Рамочной конвенции ООН об изменении климата мир ждёт "катастрофическое потепление". Речь идёт уже не о 1,5, а о 2,7 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриального периода.
"Невозможность достигнуть [установленной Парижским соглашением] цели приведёт к огромным потерям жизней и средств к существованию", - предупредил генсек ООН.
Он сослался на выводы учёных, которые настаивают на сокращении вредных выбросов на 45% в течение следующих девяти лет. В этом случае к 2050 году получится достичь углеродной нейтральности. По словам Гутерриша, за 80% негативного влияния на климат отвечают страны G20.
Подпишитесь на нас
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2021, 02:50
|
16 сентября 2021, 17:55
|
14 сентября 2021, 01:45
|
11 сентября 2021, 01:20
|
16 сентября 2021, 01:20
|
13 сентября 2021, 10:10
|
12 сентября 2021, 02:05