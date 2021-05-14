Генсек ООН предсказал глобальные последствия палестино-израильского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предсказал последствия, которые может иметь нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта.

На своей странице в Twitter генсек ООН призвал к срочной деэскалации конфликта. Он считает, что боевые действия в Израиле и секторе Газа следует прекратить хотя бы из уважения к духу праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам).

Гутерриш подчеркнул: и так уже погибло слишком много невинных людей. Среди глобальных последствий нынешней ситуации он видит усиление экстремизма во всём мире.

"Этот конфликт может только усугубить обострение [ситуации] и экстремистскую деятельность во всем регионе", - написал генеральный секретарь ООН.

Армия обороны Израиля ранее информировала об атаке сектора Газа своими воздушными и наземными подразделениями. В сообщении не было уточнения, комбинированная ли это атака или наземная фаза большой операции. Нет информации, какая цель была избрана военными. В пресс-службе израильской армии пообещали позднее предоставить более подробную информацию.