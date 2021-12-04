|
Генсек ООН повторил сомнения ВОЗ о "власти" омикрона
04 декабря 2021, 01:05 • 34 • Политика
Омикрон-мутацию коронавируса все равно не остановить запретами, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
В ООН считают нецелесообразными запреты в странах из-за выявленного штамма омикрон. По мнению Антониу Гутерриша, запреты на поездки неэффективны: инфекция так или иначе будет распространяться.
Своим мнением генсек ООН поделился в Twitter. Он подчеркнул, что, поскольку вирус не знает границ, то и запреты правительств стран мира на поездки бессмысленны. Они "являются несправедливыми, карательными и неэффективными", указал Гутерриш.
По мнению генсека ООН, правительства вместо ограничений на поездки следует рассмотреть иные варианты отслеживания распространения инфекции. В частности, предложил он, можно проводить частое тестирование для путешественников, а также применять иные меры.
Позиция Гутерриша совпадает с ранее высказанным мнением от ВОЗ.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что распространение "омикрон"-штамма коронавируса не остановят запреты на путешествия. Напротив представители организации полагают, что ограничения, вводимые странами из-за новой мутации, могут привести к негативным последствиям. В частности, снизится мотивация стран обмениваться эпидемиологическими данными.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 20:00
|
27 ноября 2021, 20:55
|
29 ноября 2021, 14:20
|
28 ноября 2021, 15:35
|
27 ноября 2021, 22:40
|
28 ноября 2021, 19:40
|
02 декабря 2021, 01:15