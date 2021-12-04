Генсек ООН повторил сомнения ВОЗ о "власти" омикрона

Омикрон-мутацию коронавируса все равно не остановить запретами, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ООН считают нецелесообразными запреты в странах из-за выявленного штамма омикрон. По мнению Антониу Гутерриша, запреты на поездки неэффективны: инфекция так или иначе будет распространяться.

Своим мнением генсек ООН поделился в Twitter. Он подчеркнул, что, поскольку вирус не знает границ, то и запреты правительств стран мира на поездки бессмысленны. Они "являются несправедливыми, карательными и неэффективными", указал Гутерриш.

По мнению генсека ООН, правительства вместо ограничений на поездки следует рассмотреть иные варианты отслеживания распространения инфекции. В частности, предложил он, можно проводить частое тестирование для путешественников, а также применять иные меры.

Позиция Гутерриша совпадает с ранее высказанным мнением от ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что распространение "омикрон"-штамма коронавируса не остановят запреты на путешествия. Напротив представители организации полагают, что ограничения, вводимые странами из-за новой мутации, могут привести к негативным последствиям. В частности, снизится мотивация стран обмениваться эпидемиологическими данными.