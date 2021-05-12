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Генсек ООН назвал "Спутник V" ключом к решению проблем
12 мая 2021, 22:15 • 83 • В мире
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал "Спутник V" ключом к решению проблем с вакцинацией в мире. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать русский препарат.
Отношение ООН к разработанной в России вакцине генсек ООН высказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идёт", - произнёс Гутерриш.
Он добавил, что высоко ценит предоставленную Россией возможность получить прививки от COVID-19 сотрудникам Организации Объединённых Наций. По мнению Гутерриша, это "очень хороший знак".
"Мы считаем, что "Спутник V" - один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации", - отметил генсек ООН.
Ранее Антониу Гутерриш негативно оценил попытки "вакцинного национализма". Он призвал сотрудников своей организации, которые находятся в тех странах, где одобрен "Спутник V", делать прививку именно этим препаратом.
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