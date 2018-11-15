Генсек ОБСЕ заявил, что следит за делом Вышинского

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что организация следит за делом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в письме Гремингера, направленном генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«ОБСЕ через офис представителя по вопросам свободы СМИ продолжит пристально следить за делом господина Вышинского», — приводит РИА Новости выдержки из письма.

В начале ноября Гремингер заявил, что в организации обеспокоены продолжительным досудебным заключением Кирилла Вышинского. Генсек ОБСЕ также отметил, что обеспечение свободы средств массовой информации — одна из ключевых задач организации.

1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 28 декабря.

В Кремле призвали незамедлительно освободить журналиста, поскольку его арест является нарушением всех международных норм.