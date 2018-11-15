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Генсек ОБСЕ заявил, что следит за делом Вышинского
15 ноября 2018, 10:24 • 64 • Украина
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что организация следит за делом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в письме Гремингера, направленном генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
РИА Новости
«ОБСЕ через офис представителя по вопросам свободы СМИ продолжит пристально следить за делом господина Вышинского», — приводит РИА Новости выдержки из письма.
В начале ноября Гремингер заявил, что в организации обеспокоены продолжительным досудебным заключением Кирилла Вышинского. Генсек ОБСЕ также отметил, что обеспечение свободы средств массовой информации — одна из ключевых задач организации.
1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 28 декабря.
В Кремле призвали незамедлительно освободить журналиста, поскольку его арест является нарушением всех международных норм.
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