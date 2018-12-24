Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав ситуацию сложной. При этом он не исключил, что отношения Москвы и Киева могут ухудшиться.

«Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Чёрном море. Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом», — заявил он в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

По его слова, у обеих сторон «вновь и вновь случаются провокации».

«Везде мы видим либо застой ситуации, либо то, что она медленно раскачивается», — сказал Гремингер.

Он отметил необходимость диалога. Генсек ОБСЕ высказал мнение, что первым хорошим шагом на пути к деэскалации может стать решение России отпустить 24 задержанных украинских моряка и три корабля.

Гремингер заявил об опасности цепной реакции.

«Там, где у них есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдёт до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что в ходе председательства страны в ОБСЕ в 2019 году главной темой будет Украина. По его словам, Братислава будет делать всё возможное для разрешения ситуации на Украине и оказания помощи пострадавшим в Донбассе.