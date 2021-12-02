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Генсек НАТО: войска альянса не будут воевать за Украину

02 декабря 2021, 11:10  •  97 • Война
Вместо военной помощи Столтенберг пообещал ввести дополнительные антироссийские санкции
Завершилась двухдневная встреча глав МИД стран-членов Североатлантического альянса, которая проходила в Риге. Главной темой встречи министров стал вопрос так называемого сдерживания России и Китая.
Кроме этого, была рассмотрена новая Стратегическая концепция альянса, которую будут утверждать летом следующего года, а также обсуждались отношения альянса со странами, которые являются партнёрами НАТО, – это Швеция, Финляндия, Украина и Грузия.
Министры договорились, что главными приоритетами новой Стратегической концепции НАТО станет защита демократии и западных ценностей, а также усиление военной мощи альянса. Для второго приоритета нашли причину – «авторитарные режимы России и Китая и изменение международной обстановки».
Первоначально Стратегическая концепция альянса была утверждена в 2010 году, однако с тех пор, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «ситуация в сфере безопасности альянса изменилась до неузнаваемости».
И хотя Россию на саммите именовали не иначе как «агрессором», не все министры склонны видеть в ней врага. Так, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что необходимо поддерживать постоянный диалог между НАТО и Россией.
«Сдерживание через диалог всегда лучше, чем через военные действия»,
– уверен глава МИД Испании.
А представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил, что в Брюсселе «изучают возможность» организовать встречу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Говоря о коллективной безопасности, которая гарантируется странам-членам альянса, Йенс Столтенберг объяснил: подобные гарантии не распространяются на страны-партнёры НАТО, в частности на Украину. На встрече присутствовал приглашённый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который решил получить от генсека НАТО гарантии безопасности для своей страны.
«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнёром – Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Для стран-членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по 5-й статье, в которой речь идёт о коллективной обороне, для остальных стран таких гарантий нет»,
– объяснил генсек НАТО.
Он отметил, что в случае нападения на Украину, альянс даже введёт дополнительные санкции в отношении России – экономические, финансовые и политические, но воевать за Украину войска НАТО не собираются.
Подобные объяснения в последнее время звучат всё чаще, однако в Киеве всё равно продолжают верить в магическую формулу «Запад нам поможет».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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