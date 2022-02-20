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Генсек НАТО уверен, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину

20 февраля 2022, 06:35  •  97 • Политика
Столтенберг подчеркивает: "На это указывают все маркеры".
Украинские военные всю ночь продолжают обстреливать ДНР. Взрывы уже слышны в центре Донецка. Огонь ведёт тяжелая артиллерия. На этом фоне нелепо и цинично выглядит очередное заявление запада о вторжении России на Украину:
Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение.
Эти слова генсека НАТО Столтенберга цитирует агентство Agence France-Presse.
Кстати, известный политтехнолог Марат Башаров дал прогноз, что в этой несостоявшейся войне победит Россия, а ДНР и ЛНР расширят свои границы. А экономист Сатановский напомнил Зеленскому сказку про Колобка.

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