Генсек НАТО уверен, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину

Столтенберг подчеркивает: "На это указывают все маркеры".

Украинские военные всю ночь продолжают обстреливать ДНР. Взрывы уже слышны в центре Донецка. Огонь ведёт тяжелая артиллерия. На этом фоне нелепо и цинично выглядит очередное заявление запада о вторжении России на Украину:

Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение.

Эти слова генсека НАТО Столтенберга цитирует агентство Agence France-Presse.

Кстати, известный политтехнолог Марат Башаров дал прогноз, что в этой несостоявшейся войне победит Россия, а ДНР и ЛНР расширят свои границы. А экономист Сатановский напомнил Зеленскому сказку про Колобка.