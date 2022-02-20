|
Генсек НАТО уверен, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину
20 февраля 2022, 06:35 • 97 • Политика
Столтенберг подчеркивает: "На это указывают все маркеры".
Украинские военные всю ночь продолжают обстреливать ДНР. Взрывы уже слышны в центре Донецка. Огонь ведёт тяжелая артиллерия. На этом фоне нелепо и цинично выглядит очередное заявление запада о вторжении России на Украину:
Эти слова генсека НАТО Столтенберга цитирует агентство Agence France-Presse.
Кстати, известный политтехнолог Марат Башаров дал прогноз, что в этой несостоявшейся войне победит Россия, а ДНР и ЛНР расширят свои границы. А экономист Сатановский напомнил Зеленскому сказку про Колобка.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2022, 04:00
|
19 февраля 2022, 13:05
|
13 февраля 2022, 08:55
|
19 февраля 2022, 04:20
|
16 февраля 2022, 11:00
|
18 февраля 2022, 06:45
|
15 февраля 2022, 08:45