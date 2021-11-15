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Генсек НАТО ушёл от ответа на вопрос о "скопившихся на границе" войсках России

15 ноября 2021, 20:05  •  100 • В мире
Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО наблюдают "значительную и необычную концентрацию" войск России на границе с Украиной. При этом ушёл от ответа на дополнительный вопрос о "скопившихся на границе" военных.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на границе с Украиной замечена высокая и необычная концентрация войск России. По его словам, разворачивающаяся ситуация напоминает ту, что представители блока видели в Крыму и Черноморском регионе.
Впрочем, в детали Столтенберг вдаваться не стал. На вопрос о том, как близко указанные войска находятся к границе и видит ли альянс риск военного противостояния в Донбассе, генсек не ответил. Он указал, что не может комментировать разведывательную информацию.
Тем не менее Столтенберг продолжил в привычной риторике заявлять, что Россия должна быть транспарентной в вопросе своей военной активности, ей следует уменьшить напряжение и избежать эскалации ситуации.
По словам генсека альянса, любые дальнейшие провокации вызвали бы у блока серьёзное беспокойство.
"Никто из нас не должен спекулировать слишком много, но факт заключается в том, что мы видим необычную концентрацию военных сил России, и мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия. Также мы видели курс, которого она придерживается в отношении Молдавии в течение многих лет", - заявил Столтенберг.

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