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Генсек НАТО проведёт встречу с Порошенко 13 декабря

11 декабря 2018, 20:10  •  31 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 декабря проведёт встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
 
Reuters
 

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире альянса в четверг, 13 декабря», — указывается в заявлении.

В пресс-службе не сообщили каких-либо подробностей.

Ранее Порошенко, выступая в Верховной раде перед голосованием по изменениям в Конституцию о евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с Nation News оценил слова Порошенко.

При этом, по мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, высказанному ФАН, президент Украины знает, что страну не примут в альянс.

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