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Генсек НАТО прокололся на фразе о пандемии

02 января 2021, 11:50  •  118 • В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился, что коронавирус разработали искусственно. Однако, убеждён политолог Дмитрий Журавлёв, это акцентирование от представителя Североатлантического альянса говорит о многом. По его мнению, Запад прокололся с такими речами - по всей видимости, там опасаются, что их обвинят в создании COVID-19.
В НАТО сомневаются в том, что у коронавируса были "разработчики". Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, учёные разных стран сошлись во мнении на тему происхождения COVID-19. Он пояснил, что, по их оценкам, вряд ли вирус был создан искусственно.
Всё это, указал Столтенберг, даёт возможность вновь вспомнить об опасности биологического оружия. Пандемия коронавируса вскрыла опасности, связанные с разработкой такого оружия, подчеркнул он.
Политолог Дмитрий Журавлёв считает, что Столтенберг не просто так заговорил об этой теме. У эксперта есть своя версия, зачем в НАТО говорят о происхождении вируса. В частности, он полагает, что заявление главы военного блока связано со страхом Запада перед обвинениями в создании вируса, передаёт "ПолитРоссия".
Он допускает, что ко всей этой шумихе имеет большее отношение даже не Китай, а США. Дело в том, что та самая лаборатория в Ухане сотрудничала с американцами, напомнил аналитик. Но КНР не стала ни в чём обвинять США, хотя, указывает Журавлёв, подобные информационные утечки были в период первой волны, "какие-то намёки на уровне представителя МИД Китая были".
Однако выводы из этих рассуждений сейчас сложно делать: чтобы доказать или опровергнуть какую-либо версию, необходимы неоспоримые факты.
"По нему много вопросов, и никто не может доказать, что он искусственный. Нет конкретных документов, протоколов и не будет. Чтобы получить доказательства вины нацистов, нужно было их победить", - заметил директор Института региональных проблем.

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