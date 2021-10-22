Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заочно ответил на слова президента России Владимира Путина.

"Украина как независимое и суверенное государство имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития", - заявил Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном вступлении Незалежной в альянс. Глава блока указал, что России не стоит опасаться этого, поскольку НАТО является "оборонительным союзом".

Так Столтенберг заочно ответил на слова президента России Владимира Путина, который накануне указал, что военное присутствие Североатлантического альянса на Украине создаёт угрозу для России. Глава нашего государства подчеркнул, что военное освоение территории Незалежной уже идёт и русские отдают себе в этом отчёт.

Однако у Столтенберга иное видение ситуации. По его мнению, Москве опасаться нечего, а Киев вправе "выбирать траекторию своего развития". Впрочем, конкретно о статусе страны - члена НАТО для Украины он сказал осторожно.

"Украина может решить, хотеть ли ей в НАТО, и только 30 стран НАТО могут решать, когда она будет готова и будет удовлетворять стандартам НАТО", - добавил Столтенберг.