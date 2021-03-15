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Генсек НАТО пригрозил России мощной реакцией в случае "военной угрозы"

15 марта 2021, 19:50  •  274 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото:European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Альянс обеспечивает сохранение "мира" на протяжении 70 лет, утверждает генеральный секретарь
НАТО не видит прямой угрозы со стороны России и КНР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 марта, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании Европарламента, которое прошло в видеоформате.
Так, по словам генсека НАТО, отсутствие "военной угрозы" со стороны давних геополитических соперников является полноценной заслугой Альянса.
На сегодняшний день атлантический блок не видит ни единой предпосылки для возникновения такой ситуации. Факт же заключается в военном потенциале и рассредоточении сил НАТО по всему земному шару, считает Столтенберг – нападение на одно из западных государств спровоцирует общую реакцию всех союзных сил, поэтому последствия для РФ будут необратимы.
"Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", – заявил генеральный секретарь, выступая на заседании Европарламента.
В феврале Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к полномасштабному конфликту с российской стороной, однако не стремится развязывать военные действия с Москвой. По словам генсека, дальнейшее развитие событий зависит от Кремля.
Генеральный секретарь НАТО также заявил, что альянс "будет в восторге", если Москва выразит желание о сотрудничестве. По словам Столтенберга, западный блок не может отказываться от диалога с Россией даже в случае отсутствия надежды. Глава организации объяснил, что отсутствие договоренностей всегда приводит к развитию военного конфликта и гонке вооружений.
10 марта стало известно, что в одесский порт вошла противоминная корабельная группа альянса. По информации Минобороны Украины, в полдень корабли пришвартовались у причала морского вокзала. В составе прибывших кораблей оказалось одно турецкое учебное судно, а также противоминные тральщики ВМС Испании и Румынии.

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