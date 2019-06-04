Генсек НАТО поддакнул Киеву: Столтенберг обвинил Россию в дестабилизации Донбасса с помощью паспортов

Столтенберг встретился в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Собственно, в ходе этой встречи и обсуждалась ситуация в Донбассе.

На брифинге генсек НАТО затронул тему выдачи гражданам Донбасса российских паспортов. Напомним, что упрощённую выдачу этих документов с помощью указа российского президента Владимира Путина начали с апреля этого года.

Столтенберг же поспешил обвинить Россию в дестабилизации обстановки в этом регионе. "Это шаг в неверном направлении", - цитирует ТАСС мнение генсека альянса. Вероятно, он намерен подсказать Зеленскому "правильное направление".