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Генсек НАТО поддакнул Киеву: Столтенберг обвинил Россию в дестабилизации Донбасса с помощью паспортов

04 июня 2019, 21:24  •  19 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил поддакнуть Киеву, обсуждая ситуацию в Донбассе. Он даже обвинил Россию в дестабилизации обстановки в регионе с помощью... выдачи российских паспортов.
Столтенберг встретился в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Собственно, в ходе этой встречи и обсуждалась ситуация в Донбассе.
На брифинге генсек НАТО затронул тему выдачи гражданам Донбасса российских паспортов. Напомним, что упрощённую выдачу этих документов с помощью указа российского президента Владимира Путина начали с апреля этого года.
Столтенберг же поспешил обвинить Россию в дестабилизации обстановки в этом регионе. "Это шаг в неверном направлении", - цитирует ТАСС мнение генсека альянса. Вероятно, он намерен подсказать Зеленскому "правильное направление".

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