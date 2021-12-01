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Генсек НАТО озвучил "неприемлемый тезис" Москвы: "Россия не имеет права голоса"

01 декабря 2021, 20:00  •  282 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил "неприемлемый тезис", которым якобы оперирует Москва и который касается других государств. "Россия не имеет права голоса", - открыто заявил он.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО генсек организации заявил о том, что даже мысль о наличии у России сферы влияния неприемлема.
"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", - произнёс Столтенберг.
Он объяснил: утверждение о сфере интересов России означает, что Москва способна держать под контролем действия граничащих с ней государств. Украина является независимой страной, напомнил Столтенберг и добавил, что Россия должна соблюдать её границы, "включая Донбасс и Крым".
По словам генсека альянса, НАТО "просто соблюдает волю украинского народа", уважает решение Киева стать членом организации. Столтенберг подчеркнул: Украина надеется на членство в НАТО, однако государства Организации североатлантического договора будут решать, готова ли она к этому.
"Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов", - произнёс генсек НАТО.
Напомним, то, что Украина сможет войти в НАТО, было обещано ещё весной 2008 года, однако план действий для вступления Киеву предоставлен не был. В альянсе лишь сказали, что со временем страну примут в организацию, если она будет соответствовать определённым критериям.

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