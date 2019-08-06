Генсек НАТО «открыл глаза» Западу на воссоединение Крыма с Россией

Автор:

Гасанов Камран

За исключением заявлений отдельных оппозиционных политиков в Италии, Германии, Австрии и других стран ЕС, события 2014 года западной элитой воспринимаются не иначе как «оккупация украинской территории». Мол, Россия виновата в нарушении всех правил международного права, она напала на несчастную Украину и отобрала у неё Крымский полуостров.

При этом западные министры и президенты не хотят слышать о стратегических интересах России. Ведь Владимир Путин ещё задолго до Евромайдана предупреждал их, что в случае угрозы для Крыма Москва будет реагировать.

В 2016 году бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен упрекнул альянс в том, что он не принял всерьёз предостережения российского лидера.

Мы должны были воспринимать его слова более серьёзно. Он говорил и о Крыме, и об Украине. Нам нужно было обратить на это внимание, но мы все верили, что Россия останется нашим стратегическим партнёром,

– заявил он в интервью «Радио Свободы».

Хотя Расмуссен, как и все генсеки альянса, считает крымские события оккупацией, он пытался на языке политического реализма объяснить, что в попытках демократизировать Украину европейцы и американцы не учли «красные линии» России.

Спустя три года «языком Киссинджера» заговорил и действующий председатель НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, воссоединение Крыма с Россией – результат «соперничества великих держав».

Позвольте мне подробно остановиться на трёх главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов – возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря,

– заявил Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии.

Фото: www.globallookpress.com

Как руководитель военного блока во главе с США норвежец не может говорить, что «мы не учли интересы России» или «действия Москвы – вынужденные меры по защите своего военного присутствия в Чёрном море». Но оценка крымских событий в русле именно «соперничества великих держав» – объективная и справедливая.

По высказанной Столтенбергом логике, Крымская весна – результат столкновения геополитических интересов Запада и России.

Февраль 2014 года. В Киеве полным ходом идёт Майдан. Москва обеспокоена судьбой своей военно-морской базы в Севастополе. Кремль не хочет, чтобы Крым стал частью ЕС и плацдармом НАТО. История расширений ЕС и НАТО показывала, что это звенья одного и того же процесса. Почти все вступившие в НАТО страны становятся членами ЕС, и наоборот. И в целях защиты русского населения и своего присутствия в Чёрном море Москва поддерживает референдум о воссоединении Крыма с Россией.

В Брюсселе «искренне» не понимают, почему Украина не может интегрироваться в Евросоюз, и делают непростительную ошибку. Поддерживают демонстрантов. В нарушение подписанного в присутствии глав МИД Польши и Германии соглашения между Виктором Януковичем и оппозицией, Евросоюз признаёт свержение власти в Киеве. Пришедшему на волне госпереворота Петру Порошенко обещают вступление в ЕС и перспективы интеграции с НАТО.

Фото: www.globallookpress.com

Для либерально мыслящих людей и политиков это может показаться дикостью и нарушением международного права. Но история последних конфликтов показала, что мировой порядок без чётко оговоренных «красных линий» хрупок, ведёт к революциям, войнам и беспорядкам.

Во время холодной войны США и СССР удавалось избежать катаклизмов благодаря неписаным джентльменским соглашениям и разделению сфер влияния. После развала СССР в Вашингтоне, а затем и в Брюсселе решили, что их сфера интересов может распространяться на весь земной шар. Включая страны СНГ.

Периодически отдельные западные стратеги пытаются расчертить «красные линии». Так, в январе 2018 года на слушаниях комитета Сената США мастодонт американской геополитической мысли Генри Киссинджер осудил попытки втянуть Украину в НАТО.

Для России исторически Украина была частью территории около 400 лет. С другой стороны, это крепкие связи с ЕС в ряде областей. Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России,

– сказал бывший дипломат.

Г. Киссинджер. Фото: www.globallookpress.com

Другой, не менее именитый геополитик Збигнев Бжезинский за два года до своей смерти тоже завещал не брать Украину в альянс.

Однако НАТО должна чётко дать понять России, что никогда не примет Украину в свои ряды,

– заметил бывший советник по нацбезопасности президента США.

Всю свою жизнь Бжезинский был сторонником того, чтобы силой отколоть от России части бывшей «империи». Но, когда он увидел Крымскую весну, перешёл на сторону Киссинджера.

Возможно, в европейском и американском политическом сообществе слова Столтенберга о Крыме будут истолкованы совсем иначе. В соперничестве великих держав увидят «агрессивную Россию», которой нужно оказывать своевременное сопротивление. Действовать на опережение. Другие, может, вообще посчитают речь генсека очередным напоминанием того, что Москва – «оккупант».

Как говорил классик: «Каждый слышит только то, что он понимает». В Европе и США могут продолжать считать, что никаких правил быть не может и геополитическая ориентация – свободный выбор каждого. Но только результат от этого не становится лучше.

Чем больше руководители игнорируют сферы геополитических интересов России, тем на большие неприятности они рискуют наткнуться. О каком перемирии в Донбассе может быть речь, когда тот же Столтенберг обещает Зеленскому натовское будущее?