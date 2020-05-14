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Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в атаке на страны альянса
14 мая 2020, 16:55 • 198 • Политика
Запад хочет найти причину своих проблем за рубежом
Москва и Пекин воспользовались сложным положением Европы из-за коронавируса, чтобы дестабилизировать там ситуацию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, и официальные лица РФ и КНР, и средства массовой информации, и "скрытые источники" активно распространяют дезинформацию и искажают факты, стремясь повлиять на политические процессы в ЕС и НАТО и разрушить сложившийся миропорядок. "Другой причины для такой пропаганды и дезинформации не вижу", – добавил Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica.
Впрочем, конкретных примеров "дезинформации" он не привел, за исключением появившегося в СМИ фейка о выводе группировки НАТО из Литвы. Однако открыто обвинить в распространении данной информации Россию или Китай генсек НАТО не смог, сославшись на "тайну разведки".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад даже в условиях пандемии пытается диктовать миру свои правила, используя голословные обвинения в своих интересах.
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