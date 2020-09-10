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Генсек НАТО обсудил с главами МИД Балтии события в Беларуси

10 сентября 2020, 09:30  •  35 • В мире
В НАТО уверяют – вблизи Беларуси нет наращивания сил альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в телефонном режиме с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Польши белорусские события.
«НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси и призывает белорусские власти уважать основные права и свободы своих граждан, включая свободу слова и право на мирные протесты. Североатлантический альянс остаётся строго оборонительным объединением и готов сдерживать любую агрессию против своих союзников. Никакого наращивания военных сил НАТО в регионе нет»,
– заявил Столтенберг, с чем согласились главы МИД четырёх стран.
По его словам, все страны-члены НАТО поддерживают независимость Беларуси, в связи с чем и в Минске, и в Москве «должны уважать право белорусского народа определять своё будущее».
Также генеральный секретарь НАТО и министры иностранных дел обсудили вопрос об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Все стороны согласились с осуждением нападения на оппозиционера и призвали Россию не только срочно наказать виновных, но и «немедленно раскрыть всю соответствующую информацию по отравляющему веществу Организации по запрещению химического оружия».
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во всём согласен с генсеком НАТО. По его мнению, мирные протесты в Белоруссии вызваны справедливым негодованием народа по поводу нечестных выборов, а применение насилия в отношении протестующих просто недопустимо. Кроме того, Линкявичюс ещё раз подчеркнул «безосновательность» обвинений белорусских официальных лиц в адрес НАТО в связи с проведением военных учений на полигоне Пабраде вблизи белорусской границы.
Напомним, не просто вблизи, а всего в 15 километрах от белорусской границы сосредоточены несколько тысяч военных американского спецназа и танки «Абрамс», что не может не вызывать вопросов в Минске. Однако глава МИД Литвы, так же, как и все остальные собеседники, уверен – это не повод для беспокойства.
«Г-н Линкявичюс также поблагодарил г-на Столтенберга за оперативную реакцию НАТО на отравление Алексея Навального, представителя российской оппозиции. Важно отметить, что союзники единогласно выступили с заявлением Североатлантического совета, в котором призывают Россию соблюдать свои международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и наказать виновных в нападении»,
– говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы.
Прокомментировали переговоры и в МИД Эстонии, повторив заявления Столтенберга и Линкявичюса.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не сомневается в том, что международное сообщество должно внимательно следить за происходящим в Беларуси и осуждать все нарушения прав человека, происходящие в этой стране.
«Роль НАТО – сохранять бдительность и заниматься обороной. Вместо того чтобы делать непродуманные и ложные заявления о концентрации сил НАТО на границе с Беларусью, белорусские власти должны уважать основные права своих граждан»,
– цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД Эстонии.
Также министры обсудили с генсеком декабрьскую встречу министров иностранных дел стран НАТО и будущий доклад «НАТО 2030».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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