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Генсек НАТО назвал высылку российских дипломатов проявлением бдительности

07 октября 2021, 15:40  •  86 • Политика
Фото: Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Москве и Брюсселе прокомментировали неожиданное сокращение миссии РФ
Сотрудники российской миссии при НАТО не были уличены в конкретных противоправных действиях. Их высылка из Брюсселя – своеобразная превентивная мера. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Сообщения о том, что из Брюсселя будут высланы 8 из 18 сотрудников представительства России, появились накануне в западных СМИ. Отмечалось, что дипломаты незаконно занимались сбором разведданных. Позже информацию подтвердили официальные лица. Однако, по словам Столтенберга, предъявить натовцам нечего:
"Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу", 
– пояснил решение Брюсселя генсек. При этом он призвал Москву развивать диалог, в том числе в формате совета "Россия – НАТО".
В Москве, между тем, усомнились, что Брюссель искренне настроен на сотрудничество.
"Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью",
– приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее сообщалось, что Столтенберг встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал отказаться от многолетней пикировки. В ответ российский министр предложил подписать договор, гарантирующий разведение войск России и альянса в точках возможного соприкосновения. Столтенберг отверг эту идею.

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